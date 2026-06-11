Toneladas de plásticos, colillas y latas: los residuos más recogidos en la naturaleza por el movimiento Libera

El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha celebrado la décima edición de su campaña de ciencia ciudadana 1m² contra la basuraleza con resultados históricos: 13.739 personas voluntarias han actuado en 919 puntos de toda España para retirar 148,6 toneladas de residuos abandonados en la naturaleza, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente del pasado 5 de junio.

La campaña ha introducido este año un cambio de formato que amplía su duración a nueve días, lo que ha permitido una mayor flexibilidad y un aumento notable de la participación respecto a ediciones anteriores, alineándose además con iniciativas europeas como Let’s Clean Up Europe.

148 toneladas de residuos

De las 148 toneladas retiradas, 36 han sido caracterizadas —identificadas, contadas y clasificadas— en entornos terrestres, fluviales y marinos a lo largo de todo el territorio nacional, incluidos los archipiélagos canario y balear y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En total se han caracterizado 93.116 residuos, contribuyendo al conocimiento científico sobre este problema ambiental.

El 42% de toda la basuraleza recogida corresponde a materiales plásticos, consolidándose como el material más frecuente en los espacios naturales españoles. Entre los cinco residuos más caracterizados figuran las colillas, los pañuelos y servilletas de papel, las bolsas y envoltorios de plástico, las latas de bebida y las piezas de vidrio.

Bombonas y bañeras

Entre los objetos más llamativos hallados durante la campaña se encontraron bombonas de óxido nitroso, latas de spray, neumáticos, bañeras e incluso una manguera de recarga para vehículos eléctricos, una muestra de la variedad y gravedad del problema en los espacios naturales.

Los datos de esta edición alimentarán el Barómetro de la Basuraleza, la herramienta analítica del Proyecto Libera que permite conocer qué residuos aparecen con mayor frecuencia, en qué entornos y en qué cantidades, y que sirve de base para la toma de decisiones medioambientales.

La app Basuraleza

Un año más, los participantes han contribuido a la investigación mediante la app Basuraleza, desarrollada por el Proyecto Libera junto a Paisaje Limpio y Vertidos Cero. Esta herramienta permite registrar y clasificar en tiempo real los residuos encontrados, generando una base de datos científica de referencia para administraciones y organizaciones.

La décima edición ha evidenciado la fortaleza de la red colaborativa del Proyecto Libera: 230 iniciativas fueron promovidas por administraciones autonómicas y locales, 373 puntos organizados por asociaciones y entidades sociales, 37 por empresas y 49 por centros educativos, configurando un ecosistema de colaboración cada vez más amplio.

Parques nacionales y playas

Entre los espacios de mayor valor ecológico donde se desarrollaron recogidas destacan el Parque Nacional Sierra de Guadarrama en Madrid, la playa de El Palmar en Cádiz, el Parque Nacional de Los Picos de Europa en los Lagos de Covadonga o el Camino de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.

La campaña contó también con el respaldo de entidades científicas, educativas y divulgativas integradas en la red de alianzas de Libera, entre las que se encuentran Cruz Roja, Hombre y Territorio, Oceánidas, Alnitak, Adenex o la Organización Juvenil Española.

Inclusión y mayores

Esta edición ha destacado por su dimensión social: se registraron 16 iniciativas impulsadas por residencias y centros de mayores, con la implicación de más de 150 personas, a las que se suman 20 acciones promovidas por entidades de inclusión y discapacidad en 13 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Andalucía, Extremadura y Galicia.

Entre los ejemplos más destacados figuran las acciones de AMAVIR en Torrejón de Ardoz, la Fundación Gerón en Lebrija, ADIFISA Plena Inclusión en Abulquerque o DomusVi en Viveiro, evidenciando cómo la lucha contra la basuraleza también impulsa la inclusión social.

Las voces del proyecto

«Los datos vuelven a confirmar que la basuraleza sigue siendo un problema extendido en todos los entornos. Por eso es imprescindible actuar desde la prevención, la educación ambiental y la corresponsabilidad de toda la sociedad, desde la ciudadanía hasta las administraciones y el sector empresarial», señaló Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

«Esta décima edición consolida el papel fundamental de la ciudadanía en la conservación de nuestros entornos naturales. No sólo actuamos retirando residuos, sino que también generamos conocimiento clave sobre su origen y distribución, reforzando un movimiento colectivo imprescindible para avanzar hacia entornos más saludables», añadió Eliezer Sánchez, responsable de comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes.

Un crecimiento imparable

Los números confirman una trayectoria ascendente: en la edición anterior, Libera reunió a más de 13.400 voluntarios y retiró más de 63 toneladas de basuraleza de 745 espacios naturales. En 2026, las toneladas recogidas se han más que duplicado, consolidando ‘1m² contra la basuraleza’ como uno de los principales movimientos de movilización ambiental en España.