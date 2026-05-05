La basuraleza amenaza la biodiversidad de los ecosistemas españoles y su presencia en los entornos naturales ya no es puntual, sino persistente. El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes, lanza la décima edición de ‘1m² contra la basuraleza’ con un formato renovado, más amplio y alineado con la normativa europea.

Según los estudios del Proyecto Libera, los residuos abandonados en la naturaleza contaminan los ecosistemas, favorecen la propagación de patógenos y facilitan la expansión de especies invasoras. La basuraleza compromete el equilibrio ecológico de los hábitats y afecta también a la salud humana, lo que convierte su erradicación en una prioridad ambiental urgente.

Dos grandes campañas

La gran novedad de esta décima edición es la unificación de todas las convocatorias en dos grandes campañas, abiertas a cualquier tipo de entorno natural. El modelo abandona las ediciones específicas por ecosistema —ríos, playas, montes— para facilitar que cada colectivo actúe allí donde más lo necesite su comunidad.

La primera campaña se desarrollará del 30 de mayo al 7 de junio de 2026, coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente. La segunda tendrá lugar del 31 de octubre al 8 de noviembre. Este calendario permitirá medir la evolución de la basuraleza antes y después de la temporada estival con datos científicos comparables.

Nueve días de acción

Cada convocatoria de ‘1m2 contra la basuraleza’ tendrá una duración ampliada de nueve días completos, frente al formato de jornada única de ediciones anteriores. Este cambio facilita la organización de más puntos de recogida en todo el territorio y permite que cada entidad adapte su participación a sus condiciones meteorológicas y de disponibilidad.

El nuevo modelo refuerza además la ciencia ciudadana: en cada punto de recogida se realizarán caracterizaciones de residuos que alimentarán el ‘Barómetro de la Basuraleza’, la herramienta que analiza qué residuos se abandonan, en qué cantidades y en qué ecosistemas para orientar medidas de prevención más eficaces.

Cómo participar

Cualquier persona, empresa, entidad o administración pública puede unirse a la campaña contra la basuraleza en tres modalidades: organizando un punto de recogida, inscribiéndose en alguno de los puntos ya creados o difundiendo la iniciativa en redes sociales con los hashtags #Libera1m2, #ProyectoLibera y #basuraleza.

Los organizadores en la península tienen hasta el 24 de mayo para solicitar materiales. En Canarias, Ceuta y Melilla el plazo finaliza el 17 de mayo de 2026. La inscripción como voluntario en alguno de los puntos existentes está abierta hasta el 6 de mayo.

La app Basuraleza

Los participantes en las recogidas contra la basuraleza podrán utilizar la app Basuraleza, creada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con el Proyecto Libera. La herramienta permite identificar y registrar los residuos retirados, lo que contribuye a construir un mapa detallado de la basura presente en los entornos naturales de España.

Todos los datos recogidos se integran en el Barómetro de la Basuraleza, una base de datos nacional que permite seguir la evolución del problema y orientar las acciones futuras. Este sistema convierte a los voluntarios en científicos ciudadanos que generan conocimiento real sobre la basuraleza en todos los ecosistemas del país.

Alianzas y red de apoyo

La décima edición de ‘1m2 contra la basuraleza’ reunirá a una amplia representación social: entidades, empresas, centros educativos, colectivos y administraciones públicas locales y regionales. Entre las Alianzas Libera destacan Cruz Roja, Oceánidas, Hombre y Territorio, Alnitak y Adenex, organismos comprometidos con la conservación de la naturaleza en España.

La campaña estará también alineada con la iniciativa europea Let’s Clean Up Europe, lo que refuerza la dimensión continental del movimiento y permite comparar datos de basuraleza a gran escala entre distintos países.

Miles de voluntarios

En 2025, la campaña logró reunir a 13.416 personas voluntarias en un solo día. Gracias a su esfuerzo, se retiraron 63 toneladas de basuraleza de 745 espacios naturales de toda España, un resultado que demuestra el potencial de la movilización ciudadana organizada como herramienta de recuperación ambiental.

«La basuraleza es uno de los problemas ambientales más persistentes y complejos a los que nos enfrentamos, porque está presente en todos los ecosistemas y tiene efectos directos sobre la biodiversidad», declara Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife. Señala que esta nueva edición busca facilitar la implicación de toda la sociedad, reforzando la ciencia ciudadana como herramienta clave para conocer y prevenir el problema.

Eliezer Sánchez, responsable de comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes, añade que la iniciativa es «una invitación a todas las personas que quieran cuidar su entorno más cercano y tomar acción». Recalca que el objetivo es transformar la preocupación medioambiental en acción real, convirtiéndola en una de las respuestas más potentes frente a uno de los retos ambientales más urgentes del momento.