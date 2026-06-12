Contra todo pronóstico: el planeta produce el doble de arroz en un contexto de cambio climático

La producción mundial de arroz casi se duplicó entre los años sesenta y la década de 2010, a pesar de las pérdidas provocadas por el cambio climático. Así lo concluye un estudio de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign publicado en Scientific Reports, que atribuye este resultado al papel decisivo de las decisiones humanas de gestión agrícola.

Los investigadores señalan que el futuro de la seguridad alimentaria global depende menos del clima que de cómo se administren y adapten los sistemas de producción.

El trabajo, liderado por el profesor de ciencias del clima, meteorología y atmosféricas Atul Jain y el exdoctorado Tzu-Shun Lin, combina observaciones históricas con modelos de procesos para analizar qué factores moldearon la producción arrocera durante medio siglo.

A diferencia de estudios previos que examinaban variables de manera aislada, este análisis integró simultáneamente el impacto del cambio climático, el CO₂ atmosférico y las principales prácticas agrícolas. El resultado es el retrato más completo hasta la fecha del motor real detrás del crecimiento arrocero global.

Gestión frente al clima

«El arroz ocupa la intersección entre la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y el cambio ambiental», afirmó Jain. La mayor parte del arroz mundial se cultiva hoy en Asia, con China, India y los países del sur y sureste asiático como principales productores.

El estudio evaluó cómo la ampliación del regadío, el mayor uso de fertilizantes nitrogenados y el estiércol, los ciclos de cultivo múltiples y los distintos métodos de siembra compensaron décadas de adversidad climática.

Los datos son contundentes: el cambio climático fue el único factor del análisis que redujo la producción de arroz, con una caída estimada del 7% entre 2006 y 2015 a causa del aumento de temperaturas, el estrés térmico y la escasez de agua. Por contra, el CO₂ atmosférico elevado actuó como impulsor ambiental positivo, mejorando la fotosíntesis y la eficiencia en el uso del agua por parte de las plantas. Esta dualidad prueba que los efectos del cambio global sobre la agricultura son complejos y a menudo contrapuestos.

El CO₂ como aliado inesperado

La concentración creciente de CO₂ en la atmósfera, motor del calentamiento planetario, resultó ser al mismo tiempo el principal factor ambiental que sostuvo la producción. Al fertilizar las plantas y reducir su demanda hídrica, el CO₂ elevado permitió a los cultivos de arroz crecer con mayor eficiencia en condiciones que de otro modo habrían resultado limitantes. Este hallazgo añade una capa de complejidad al debate sobre los efectos netos del cambio climático en la agricultura.

Sin embargo, los investigadores advierten de que este efecto positivo del CO₂ no compensa ni neutraliza los daños del calentamiento a largo plazo. India registró las mayores pérdidas de producción atribuibles al clima, seguida de Indonesia y China, los tres gigantes arroceros que concentran la mayor parte del suministro mundial. El estudio subraya la urgencia de desarrollar estrategias de gestión que sostengan la producción mientras se adaptan a una presión climática creciente.

India, Indonesia y China, en el foco

«Las decisiones tomadas por agricultores, la industria y los responsables políticos han sido fundamentales para sostener la producción de arroz y mejorar la seguridad alimentaria de miles de millones de personas», señaló Jain.

La investigación demuestra que el incremento productivo respondió principalmente a la expansión del regadío y al aumento de los insumos nutritivos, y no a una mejora de las condiciones climáticas. Este hallazgo reorienta el debate: el foco debe situarse tanto en la adaptación agronómica como en la mitigación del cambio climático.

El siguiente paso del equipo es usar este mismo marco analítico para identificar rutas que permitan satisfacer la demanda futura de arroz bajo distintos escenarios climáticos, mejorando al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas agrícolas.

Los investigadores también prevén analizar cómo las estrategias orientadas a aumentar la producción afectan a las emisiones de gases de efecto invernadero, los recursos hídricos y otros indicadores ambientales. La meta, en palabras de Jain, es encontrar vías que mejoren simultáneamente la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la sostenibilidad del cultivo de arroz.

Seguridad alimentaria y sostenibilidad

«La seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental deben abordarse de manera conjunta», recalcó Jain. «Nuestro estudio demuestra que el cambio climático ya está afectando a la producción de arroz en algunas de las regiones arroceras más importantes del mundo.» La advertencia es clara: sin estrategias de adaptación coordinadas, los avances conseguidos por la gestión agrícola podrían verse erosionados por un calentamiento que se intensifica cada década.

La investigación publicada en Scientific Reports abre una nueva perspectiva sobre la capacidad de respuesta humana en el ámbito alimentario. Medio siglo de innovación agrícola ha logrado casi duplicar la producción de uno de los cereales más consumidos del planeta a pesar de las condiciones adversas. El reto de las próximas décadas será mantener esa trayectoria sin sacrificar los recursos naturales que la hacen posible.