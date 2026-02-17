Un rorcual común (Balaenoptera physalus) de nueve metros de longitud ha aparecido sin vida en Valencia, concretamente en un espigón de la bocana del Real Club Náutico, en lo que supone un hallazgo inusual para una zona portuaria del litoral mediterráneo.

El aviso lo dio una embarcación de la Fundación Azul Marino, que detectó la presencia del cetáceo y alertó de inmediato a la Red de Varamientos de la Comunidad Valenciana. La misma embarcación colaboró en el traslado del animal hasta un punto accesible para los equipos técnicos.

Una operación de extracción coordinada

Hasta la zona se desplazaron profesionales de la Fundación Oceanogràfic y técnicos de la Universidad de Valencia, en coordinación con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

También participaron en el rescate del rorcual miembros del Real Club Náutico de Valencia y la empresa Valencia Charter, que prestó apoyo logístico durante toda la operación. El trabajo conjunto de todos estos organismos permitió gestionar el varamiento de forma coordinada y con los protocolos científicos exigidos para grandes cetáceos.

Hembra de 6,5 toneladas

Tras una primera inspección sobre el terreno, los veterinarios confirmaron que el ejemplar es una hembra con un peso estimado de 6,5 toneladas. El rorcual común es la segunda especie de ballena más grande del planeta, solo superada por la ballena azul, y es un cetáceo con presencia habitual en el mar Mediterráneo. Aunque su avistamiento en aguas españolas es conocido, que uno de estos animales aparezca sin vida en una zona portuaria resulta poco frecuente.

El rorcual desarrolla parte de su ciclo vital en el Mediterráneo, especialmente en áreas de paso y alimentación, donde puede llegar a alcanzar los 20 metros de longitud en edad adulta. Su dieta se basa principalmente en pequeños crustáceos y peces, que filtra en grandes cantidades gracias a las láminas de ballena que posee en lugar de dientes. Su presencia en aguas próximas a Valencia es un indicador de la riqueza faunística del litoral mediterráneo español.

Necropsia para determinar las causas

Las causas de la muerte se desconocen por el momento, ya que el estado del animal no permite establecer conclusiones sin una investigación más detallada.

La necropsia del rorcual que llevarán a cabo los veterinarios de la Fundación Oceanogràfic en Valencia siguiendo los protocolos científicos establecidos para grandes cetáceos será clave para determinar, en la medida de lo posible, el origen del fallecimiento. Los resultados aportarán información relevante para la conservación de la fauna marina en el Mediterráneo.

Este tipo de análisis post mortem incluye el estudio de órganos internos, muestras de tejido y la búsqueda de posibles traumatismos o evidencias de interacción con embarcaciones o artes de pesca. En el caso del rorcual, las colisiones con buques son una de las principales amenazas en mares de alto tráfico marítimo como el Mediterráneo. Los datos que se obtengan servirán para reforzar los programas de protección de cetáceos a escala regional.

Operativo de varamientos en Valencia

La actuación se enmarca dentro de la labor de respuesta a varamientos de mamíferos marinos en la Comunidad Valenciana, que cuenta con el apoyo parcial de la Fundación Pairi Daiza. Este programa permite movilizar de forma rápida y coordinada a los equipos especializados que deben intervenir cuando aparece un cetáceo varado en el litoral valenciano. La velocidad de respuesta es determinante para maximizar la información científica que puede extraerse de estos ejemplares.

El rorcual común está catalogado como especie vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que refuerza la importancia de estudiar cada caso de mortalidad documentado en el Mediterráneo.

Valencia y su litoral han sido escenario de varios episodios de varamientos de cetáceos en los últimos años, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener activos los mecanismos de vigilancia y respuesta rápida. Las conclusiones de la necropsia se darán a conocer una vez concluyan los análisis de laboratorio.