Los ladrillos huecos para vencejos se convierten en obligatorios en todos los edificios de nueva construcción de Escocia, tras la aprobación de una enmienda pionera por parte del Parlamento escocés el pasado mes de enero.

A cambio de ceder un pequeño hueco de 10,5 cm³ en las fachadas de los edificios por cada «unidad habitacional» para estas aves, el entorno y la biodiversidad se verán favorecidos por una especie que aporta muchos beneficios.

Esta llamativa medida pretende frenar el alarmante declive de las poblaciones de vencejos, unas aves migratorias urbanas que han perdido el 40% de sus efectivos en las últimas dos décadas debido principalmente a la desaparición de los tradicionales espacios de nidificación en edificaciones.

Swift bricks

Los llamados Swift bricks, o ladrillos para vencejos, son bloques de construcción especializados, generalmente fabricados en hormigón o terracota, diseñados con un interior hueco que se integran en los muros de edificios nuevos para servir como nidos artificiales.

Estos ladrillos miden aproximadamente 180 mm de alto, 265 de ancho y 220 de profundidad, funcionando como una solución sostenible de bajo coste para proteger la biodiversidad urbana sin afectar la estructura del edificio.

Los ladrillos para vencejos se integran en la fachada durante la construcción del edificio mediante unidades sólidas por fuera que encajan en la albañilería estándar, pero huecas por dentro con una entrada pequeña. Se instalan comúnmente en las partes altas de las fachadas nuevas o renovadas, donde los vencejos suelen volar y anidar de forma natural.

La nueva normativa escocesa representa un ejemplo pionero en Europa de legislación que obliga a integrar soluciones de construcción sostenible específicas para fauna urbana. Hannah Bourne-Taylor, activista destacada en favor de la aprobación de la enmienda, declaró al periódico The Guardian que «para asegurar la protección de los vencejos británicos, esta medida debería extenderse de Escocia a todo el Reino Unido».

Declive poblacional alarmante

Los vencejos son aves migratorias que pasan los inviernos en África y entre marzo y abril regresan a sus lugares de cría, generalmente en edificaciones de ciudades y pueblos. Son extremadamente fieles a sus nidos, que ocupan los mismos huecos año tras año, y para las que la desaparición de sus lugares de cría por reformas, obras de rehabilitación o demolición de edificios antiguos representa una de las principales amenazas para su supervivencia.

El descenso del 40% de sus poblaciones entre los años 1998 y 2018 no sólo justifica su consideración como especie Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves, sino la urgencia para adoptar medidas que garanticen su supervivencia y pongan freno a la continua desaparición de sus enclaves de cría.

Los nidos suelen estar en pequeñas hendiduras y huecos en los edificios, como espacios entre piedras de edificios históricos (iglesias, palacios, murallas) y también en edificios modernos que les ofrezcan estas oquedades.

La Real Sociedad para la Protección de las Aves (The Royal Society for the Protection of Birds) informó en el 2022 que el número de vencejos se ha reducido casi a la mitad en 20 años, pasando de casi 150.000 parejas reproductoras que llegaban al Reino Unido a menos de 90.000. Se cree que este descenso se debe en parte a la reducción de posibles lugares de anidación debido a la renovación o demolición de edificios.

Propuesta española para el Código Técnico

En España, desde SEO/BirdLife se trabaja para conseguir que la rehabilitación y construcción de edificios en las ciudades españolas sea compatible con la conservación de vencejos y otra fauna urbana, de forma sencilla y económica. Para ello, la organización desarrolló en 2023 una página web y una guía técnica en las que se presenta un catálogo de soluciones ofrecidas para arquitectos, promotores o particulares para la protección de la fauna ligada a los edificios.

Además, la ONG ambiental pasa de la propuesta a la acción, ya que promueve y apoya medidas como la instalación de cajas nido en edificios con colonias de vencejos. En algunos casos, esta instalación se produce tras recibir alguna denuncia ciudadana de destrucción de nidos en el portal de denuncias de la organización, lo que refleja el creciente interés de la ciudadanía española por conocer y proteger la biodiversidad urbana.

Soluciones integradas en la edificación

Sin embargo, la presencia de estas aves no siempre se detecta, así que ofrecer refugios en todos los nuevos edificios puede ser una forma eficaz de conservar a la especie. Por ello, establecer medidas integradas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) es esencial a la hora de diseñar nuevas edificaciones que contemplen desde el origen espacios para la fauna urbana.

A través de medidas concretas, sencillas y sin apenas impacto económico, se evitan daños a la fauna silvestre. En este sentido, SEO/BirdLife, junto con la Escuela de Arquitectura de la UPM, ha desarrollado una propuesta de norma para su inclusión en la modificación del citado código técnico, actualmente en proceso de revisión. En esta propuesta se contempla no sólo los edificios de nueva construcción, sino también la rehabilitación de edificios y fachadas, por ejemplo, para mejorar el aislamiento térmico.

Función ecológica de los vencejos

La ciudadanía española presta cada vez más atención a conocer y proteger la biodiversidad que rodea las ciudades y los pueblos. No en vano, especies como el vencejo cumplen una importante función en el ecosistema urbano, actuando como un regulador natural al consumir cada vencejo miles de insectos al día. Esta función de control natural de plagas resulta especialmente valiosa en entornos urbanos.

Además de los vencejos, estos ladrillos especializados pueden beneficiar a otras aves urbanas como gorriones y estorninos, ampliando así su impacto positivo en la biodiversidad urbana. La implementación de esta medida en Escocia demuestra que es posible integrar soluciones de conservación de fauna silvestre en la planificación urbanística moderna sin comprometer la funcionalidad o estética de los edificios.

Pérdida de hábitats

La medida escocesa llega en un momento crítico para las poblaciones de vencejos en toda Europa. La pérdida acelerada de hábitats de nidificación debido a la renovación y modernización de edificios antiguos ha dejado a estas aves sin lugares donde reproducirse, contribuyendo al declive dramático observado en las últimas décadas en todo el continente.

Modelo a seguir en España

El ejemplo escocés podría servir de modelo para España, donde SEO/BirdLife lleva años trabajando para conseguir la inclusión de medidas similares en el Código Técnico de la Edificación.

La organización defiende que la instalación de ladrillos para vencejos durante la fase de construcción resulta mucho más económica y eficiente que las medidas correctoras posteriores, además de garantizar la disponibilidad de espacios de nidificación a largo plazo.

La propuesta española contempla tanto edificios de nueva construcción como obras de rehabilitación, reconociendo que ambos tipos de intervención pueden suponer la desaparición de lugares de cría para vencejos si no se toman las precauciones adecuadas.

La inclusión de estas medidas en el código técnico permitiría normalizar estas prácticas de construcción sostenible en todo el territorio nacional, facilitando su aplicación por parte de arquitectos y promotores.