Fundación Moeve ha abierto la convocatoria de la tercera edición de sus premios, con el objetivo de identificar y potenciar iniciativas que contribuyan a una transición ecológica justa.

La dotación total asciende a 120.000 euros, distribuidos entre un máximo de tres proyectos ganadores seleccionados por un jurado de expertos. El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 11 de marzo de 2026.

El certamen, antes conocido como Premios Future for All, acumula ya 357 candidaturas recibidas desde su puesta en marcha. En la edición de 2025 se recibieron 214 proyectos procedentes de todo el territorio nacional, lo que supuso un incremento del 50% respecto al primer año. Este crecimiento avala la capacidad de la Fundación Moeve de articular un ecosistema diverso de agentes innovadores en torno a sus premios.

Extensión a Portugal

La principal novedad de esta edición es la ampliación del ámbito geográfico a Portugal. Así, podrán concurrir entidades con sede y actividad tanto en España como en el país vecino, reforzando el carácter ibérico de la iniciativa. El alcance incluye también las Islas Canarias.

Los premios Fundación Moeve no se limitan al apoyo económico: los proyectos ganadores recibirán, además de la financiación, un acompañamiento especializado mediante sesiones de mentoría orientadas a potenciar el alcance y la consolidación de sus propuestas. Este enfoque integral distingue al certamen de otras iniciativas del sector medioambiental.

Ámbitos de actuación

La convocatoria busca proyectos en fase intermedia o avanzada que demuestren resultados significativos y capacidad de escalar su impacto. Las iniciativas deben enmarcarse en ámbitos clave como la economía circular, el consumo responsable, la movilidad sostenible, el acceso a energías renovables, la recuperación ambiental, la formación para el empleo verde y la innovación social.

Podrán participar personas físicas y jurídicas de pequeño a mediano tamaño, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. El abanico de entidades elegibles incluye startups, pymes, entidades sociales, instituciones de enseñanza, ONGs, fundaciones y asociaciones. Las bases legales y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de la Fundación Moeve.

Sesiones informativas

Para facilitar la participación, la fundación organizará sesiones informativas online los días 27 de febrero y 3 de marzo, accesibles mediante registro a través de los enlaces disponibles en la página web de los premios. Estos encuentros virtuales buscan resolver dudas y orientar a los candidatos en la preparación de sus proyectos. Es una oportunidad para conocer de primera mano los criterios de selección del jurado.

Teresa Mañueco, directora de la Fundación Moeve, subraya el valor de la convocatoria declarando que «el verdadero valor de los proyectos emergentes e innovadores está en su capacidad para fomentar una transición ecológica justa, generando un impacto social y ambiental real».

La directora ha señalado además que los premios refuerzan «un modelo de colaboración que impulsa soluciones sólidas para los desafíos del presente y del futuro, integrando la protección del entorno con el desarrollo de las comunidades».