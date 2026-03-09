Renfe ha puesto en marcha una nueva web para que los viajeros puedan consultar en todo momento dónde se encuentra exactamente cada tren de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia.

La herramienta, denominada Visor Tiempo Real – Largo Recorrido, permite acceder al estado completo de la red ferroviaria con un mapa interactivo actualizado al instante con todos los convoyes en circulación.

La plataforma funciona de forma intuitiva: cualquier usuario puede pulsar sobre un tren concreto del mapa para obtener información detallada sobre su recorrido. El visor muestra la última parada registrada, la próxima estación y los tiempos previstos de llegada a cada punto del trayecto hasta el destino final.

Transparencia ferroviaria

Esta iniciativa se enmarca en la política de transparencia que Renfe ha intensificado en los últimos meses. La operadora ferroviaria ya había comenzado a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, y ahora amplía esa apuesta con una web que ofrece visibilidad en tiempo real sobre la posición de cada convoy.

El visor se suma así al que la compañía puso en marcha en noviembre de 2025 para la red de Cercanías y Rodalies, que ofrece el mismo tipo de información para los servicios de proximidad. Con ambas herramientas, Renfe cubre ahora la práctica totalidad de su oferta de pasajeros en una plataforma pública y de acceso libre.

Cuatro funcionalidades clave

El nuevo visor incorpora cuatro bloques de información diferenciados. El primero ofrece el estado en tiempo real de todos los trenes en circulación sobre el mapa de la red, junto con la ruta completa de cada uno. El segundo permite el seguimiento individual de cada convoy, representado mediante un icono circular que se desplaza sobre el mapa siguiendo la dirección del trayecto.

El tercer bloque recoge la información detallada del recorrido: origen, destino, paradas ya realizadas y paradas pendientes, diferenciadas por colores, con los tiempos estimados de paso para cada estación.

El cuarto módulo está dedicado a las estaciones: al seleccionar cualquiera de ellas, el visor despliega su dirección postal, si cuenta con accesibilidad y si dispone de servicio de asistencia a personas de movilidad reducida (PMR).

Códigos QR a bordo

Para facilitar el acceso a la web, Renfe prevé instalar códigos QR en algunos de sus trenes que permitirán a los pasajeros acceder directamente al visor desde su teléfono durante el propio viaje. De este modo, los usuarios podrán comprobar en tiempo real el estado del trayecto sin necesidad de buscar la plataforma de forma manual.

La puesta en marcha del visor supone un avance significativo en la información disponible para el viajero, ya que aporta certidumbre sobre la ubicación real de los trenes y su puntualidad.

Renfe consolida así una estrategia de apertura de datos que la sitúa en línea con las prácticas de transparencia operativa de otras grandes operadoras ferroviarias europeas.