El empleo femenino en la acuicultura española no sólo crece, lo hace al doble de ritmo que el masculino. Según los últimos datos de 2024 publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el número de mujeres empleadas en el sector ha aumentado un 13%, frente al 6% registrado entre los hombres. Un avance que el sector celebra este 8 de marzo como una señal inequívoca de transformación.

En términos absolutos, la acuicultura española cuenta ya con más de 8.800 profesionales empleados directamente, 660 más que el año anterior. De ese total, las mujeres representan ya el 27% de la plantilla, una proporción que sigue creciendo ejercicio tras ejercicio. El Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027 está contribuyendo de forma directa a este avance.

España es el principal productor acuícola de la Unión Europea, con 266.060 toneladas en 2023 y un valor en primera venta de 750,5 millones de euros, según datos de APROMAR. Este liderazgo europeo convierte al sector en un escaparate estratégico también en materia de igualdad, donde el empleo femenino en la acuicultura se consolida como uno de los activos más destacados.

Vocaciones que abren camino

Cristina Tomás, presidenta de la Sociedad Española de Acuicultura y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España, subraya la importancia de la visibilidad para ampliar el acceso de la mujer al sector. «Es fundamental dar visibilidad a las mujeres que ya formamos parte del sector, aumentar nuestra presencia en foros y en centros educativos para que las jóvenes conozcan todas las oportunidades profesionales que ofrece», señala.

Katiana Frau, especialista en una instalación de acuicultura en Mallorca, apunta en la misma dirección: «Cuando las mujeres ven a otras mujeres ocupando estos roles y compartiendo sus experiencias, se rompen barreras y se generan referentes reales». Su trayectoria refleja cómo el empleo femenino en la acuicultura abarca desde la gestión técnica a pie de granja hasta la investigación y el asesoramiento científico.

Un sector con propósito

La acuicultura española dispone de más de 5.200 instalaciones repartidas por todo el territorio, con presencia activa en zonas rurales, fluviales y costeras donde es uno de los principales motores económicos. El 85% de los empleos del sector se generan en el entorno local, lo que convierte a la acuicultura en un instrumento clave para la cohesión territorial y la fijación de población.

La incorporación de mujeres cualificadas refuerza esa función social. Garazi Rodríguez, responsable del Plan de Producción y Comercialización en APROMAR, lo resume con claridad: «La ambición del sector es que esta tendencia siga al alza en los próximos años. Las mujeres aportan una perspectiva distinta y es necesario tener la visión desde todos los ángulos posibles para resolver entre todos los agentes los retos del sector».

Ciencia e investigación

El empleo femenino destaca especialmente en los ámbitos de investigación e innovación, donde las mujeres dirigen proyectos de I+D+i, controlan la calidad de los productos acuícolas y asesoran técnicamente a empresas y administraciones.

Este perfil científico de alta cualificación es uno de los puntos fuertes del modelo español, que cuenta con más investigadores trabajando en acuicultura que cualquier otro país europeo.

Cristina Tomás, cuya labor combina el seguimiento directo de los peces con la gestión de sistemas de recirculación y la transferencia científica, valora la diversidad de roles que ofrece el sector: «El contacto directo con el sector me permite trabajar en diferentes áreas, estar al día en las principales líneas de investigación y abordar los retos desde distintas perspectivas».

La barrera pendiente

Pese a los avances, Garazi Rodríguez señala que aún queda camino por recorrer: «Los referentes de mujeres emprendedoras, propietarias de empresas productoras y altos cargos ejecutivos son muy escasos.

La principal barrera sigue siendo la dificultad de compatibilizar las responsabilidades laborales y personales». La acuicultura, como el resto de sectores estratégicos, afronta ese reto con el respaldo del plan sectorial de igualdad.

El sector también destaca la elevada presencia femenina en la industria de transformación de productos acuícolas, donde las mujeres alcanzan el 63% del empleo en procesamiento, envasado y comercialización.

Una cifra que destaca frente a la baja representación de las mujeres en la producción directa y que muestra el camino que aún queda para fortalecer el empleo femenino en toda la cadena de valor de la acuicultura en España.

Hacia la acuicultura igualitaria

En este 8 de marzo, el sector valora el talento y el liderazgo de las mujeres que ya forman parte de la acuicultura española, y renueva su compromiso con una mayor equidad. Porque, como recuerda Katiana Frau, se trata de «una profesión con propósito, que combina sostenibilidad, innovación y vocación», y ese propósito gana en solidez cuanto más diverso es el equipo que lo sostiene.

El futuro de la acuicultura española, ya hoy referente europeo en producción sostenible, será más competitivo y más resiliente si logra que el empleo femenino en el sector siga creciendo al mismo ritmo que lo hace ahora: al doble que el masculino.