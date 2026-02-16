El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha activado patrullas secretas de Policía Municipal para perseguir el abandono ilegal de residuos junto a los contenedores de la capital.

En sólo un mes de operaciones, estas unidades encubiertas han interpuesto 111 sanciones de hasta 1.100 euros contra comercios y ciudadanos que incumplen la normativa municipal. El 75% de las multas han recaído sobre el sector comercial, mientras que el 25% restante corresponde a particulares que depositan sus desechos fuera de los contenedores habilitados.

Plan integral de limpieza

Almeida anunció este plan integral de limpieza en el Pleno municipal del pasado mes de octubre, y las patrullas comenzaron a operar el 12 de enero tras un minucioso análisis de campo realizado por los servicios técnicos de limpieza.

Las unidades móviles, compuestas por efectivos de Policía Municipal e inspectores especializados en residuos, recorren de forma discreta las zonas donde el Consistorio ha detectado mayor incidencia de infracciones. Su misión es garantizar el cumplimiento de la normativa en beneficio de todos los madrileños.

Actuaciones en cinco distritos

Las patrullas secretas han concentrado sus actuaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Tetuán, Puente de Vallecas y Usera, donde se registran más denuncias por abandono indebido de residuos.

Entre las calles que acumulan mayor número de infracciones destacan Jesús, Marcelo Usera, Serrano y la plaza de Pedro Zerolo. En todas ellas se ha detectado un aumento preocupante en el depósito ilegal de residuos junto a los contenedores, práctica que motiva la totalidad de los boletines de denuncia emitidos por estas unidades especiales.

Sanciones para los incívicos

Las infracciones detectadas se sancionan con multas de hasta 1.100 euros por falta leve, según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa establece el marco legal que permite al Ayuntamiento actuar con contundencia contra quienes ensucian la ciudad.

Para el consistorio, estas patrullas secretas constituyen una herramienta disuasoria fundamental para erradicar esta práctica que deteriora la imagen urbana y genera problemas de salubridad en los barrios afectados.

Coordinación entre áreas municipales

La organización de estas unidades móviles corresponde al Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, que encabeza Inma Sanz, en coordinación con el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante.

Esta colaboración interáreas permite una respuesta integral ante el problema del abandono de residuos, combinando la vigilancia policial con la inspección técnica especializada. El trabajo conjunto garantiza que cada infracción detectada cuente con el respaldo jurídico necesario para prosperar en caso de recurso.

Este despliegue de patrullas secretas contra los residuos no deseados forma parte de un paquete más amplio de medidas que Almeida presentó en octubre y que ya está en marcha. Entre estas actuaciones destacan el refuerzo del personal de limpieza para la retirada de residuos en el entorno de los contenedores y los llamados «peinados» intensivos en zonas conflictivas. También operan brigadas de proximidad durante las 24 horas del día, a disposición de las juntas de distrito para incidencias que requieran respuesta inmediata.

Campaña de concienciación

Desde diciembre se desarrolla una campaña intensiva de información dirigida al sector comercial de la capital, con visitas personalizadas a cada establecimiento para explicar la normativa sobre residuos y las consecuencias de su incumplimiento.

Esta iniciativa de Almeida contra los residuos fuera de los contenedores se complementa con acciones de concienciación ciudadana en las proximidades de los puntos de depósito, donde se informa sobre el correcto depósito de las diferentes fracciones de residuos: orgánica, envases, papel y cartón, vidrio y resto.

Otra medida contemplada es el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras, para evitar el indeseado «efecto llamada» que atrae a particulares que depositan residuos domiciliarios en su entorno. El Ayuntamiento garantiza su retirada inmediata una vez finalizados los trabajos de construcción.

Menos preocupación por la limpieza

Los datos reflejan el impacto positivo de estas políticas. Según la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, la preocupación de los vecinos por la limpieza ha descendido notablemente. En 2016, 2017, 2019 y 2022 ocupaba el primer puesto en el ranking de problemas ciudadanos. Hoy ha caído hasta el sexto puesto, evidenciando una mejora sustancial en la percepción de la limpieza urbana.

El Gobierno municipal destina más de 800 millones de euros anuales a los servicios de limpieza, con 240,3 millones dedicados específicamente al contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos. Gracias a esta inversión se han renovado todos los contenedores de la ciudad y se ha duplicado la frecuencia de recogida: de 14 veces por semana en 2019 a 27 veces en la actualidad.

Madrid también ha incrementado los puntos móviles de proximidad y ampliado sus horarios, además de crear servicios especializados como las patrullas antigrafitis o la limpieza de interbloques, vinculados al contrato del SELUR.