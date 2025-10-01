El Ayuntamiento de Madrid ha repartido una serie de trípticos entre sus vecinos en los que asegura que la capital «es mejor» gracias a la nueva tasa de basuras. OKDIARIO a podido acceder a uno de ellos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, reiteró en varias ocasiones su oposición a este tributo asegurando que ha sido «impuesto».

«Contra la voluntad de este equipo de Gobierno, tenemos que empezar a girar los recibos de la tasa de basuras. Conviene recordar que el Ayuntamiento de Madrid no cobraba tasa de basuras a los vecinos, pero que hay una ley del Gobierno de Pedro Sánchez que nos obliga. Esos recibos se acompañarán junto con los del IBI», afirmó Almeida a principios de este septiembre.

En ese sentido, el alcalde de Madrid declaró entonces que «no tenía prevista» dicha tasa, por lo que no estaba entre sus previsiones de ingresos. Sin embargo, una vez ya implementada, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña para explicar cómo pagarla y, en ella, afirma que ahora la ciudad «es mejor».

En concreto, el tríptico lleva por título Nueva tasa de gestión de residuos e, inmediatamente abajo, aparece un mensaje que trata de justificar la existencia del tributo que Almeida criticó: «Con tus impuestos Madrid es mejor».

La nueva tasa de basuras

En el panfleto, el consistorio da diferentes opciones para abonar la tasa: «Tú puedes, es fácil. Te ayudamos». De esta forma, los madrileños podrán «pagar la cuota del año actual» a través de bizum, tarjeta de crédito o débito, cargo en cuenta, banca electrónica o a través de entidades bancarias colaboradoras. Esto se debe a que «en 2025 no hay domiciliación», por lo que, todavía, no existe la posibilidad de pagar el tributo de esta forma.

Eso sí, según el tríptico, es posible «domiciliar la cuota de 2026 y siguientes»: «Puedes pagar en un pago único, o hasta 9 plazos, y tendrás una bonificación de hasta el 5% de la cuota».

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ofrece diferentes medios de contacto para que los ciudadanos se informen y cumplan con el abono, como el teléfono 914800010. Con todo, el consistorio afirma que, si el afectado tiene más de 65 años, él se encargará de todo: «Lo hacemos por ti».

Por el reverso, el flyer al que ha tenido acceso este periódico ofrece la posibilidad de que los vecinos consulten «las cifras de cantidad de residuos y calidad de reciclado en Madrid». Esto se puede consultar a través de esta página web.

En definitiva, el Ayuntamiento de la capital ha acabado por asumir la tasa de basuras con normalidad, publicitándola y asegurando que «Madrid es mejor» gracias a tributos como este, pese a haberla criticado públicamente.

«No es una tasa de basuras que quiere el Ayuntamiento, no es una tasa de basuras que nosotros teníamos prevista. Es una tasa impuesta por una ley estatal que hemos hecho la cuantificación de la mejor forma que hemos entendido desde el punto de vista técnico, sin ninguna ayuda por parte del Ministerio de Hacienda, y que nosotros tenemos que girar a los madrileños por imperativo legal y que les va a llegar a lo largo de las próximas fechas», declaró el 1 de septiembre el alcalde.