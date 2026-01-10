Giro en los parquímetros de Madrid: ya no podrás aparcar gratis a esta hora y si lo haces pagarás un pastizal

El aparcamiento en Madrid podría enfrentarse a uno de los mayores cambios de los últimos años. La posibilidad de aparcar gratis por la noche o durante los fines de semana en zonas reguladas forma parte de la rutina de muchos conductores, pero esa costumbre podría llegar a su fin si prospera la reforma de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento estudia ampliar el horario del SER para incluir noches, festivos y fines de semana en los barrios donde la saturación ya es permanente. La medida, aún en fase de tramitación, afecta a miles de residentes que llevan tiempo denunciando la presión que sufren en zonas donde aparcar se ha convertido casi en una misión imposible.

El debate no es nuevo, aunque ahora toma forma por primera vez dentro de un marco legal. La normativa vigente fija el límite del SER a las 21:00 horas entre semana y permite aparcar gratuitamente a partir de esa hora. Lo mismo ocurre los sábados desde las 15:00 horas y durante todo el domingo. Pero ese esquema podría desaparecer en los distritos más tensionados, donde las plazas libres se agotan diariamente debido al flujo constante de visitantes que llegan por ocio, deporte, compras o espectáculos. La idea del Ayuntamiento es activar el SER más allá de los horarios actuales cuando se acredite que existe una demanda de estacionamiento que supera con creces la capacidad del barrio. La medida nace con el objetivo declarado de proteger a quienes viven en estos entornos y garantizarles un acceso mínimo al estacionamiento.

Las asociaciones vecinales de varias zonas llevan años reclamando esta ampliación. Consideran que la gratuidad del aparcamiento en fines de semana y noches se ha convertido en un imán para visitantes que aparcan durante horas sin rotación, lo que reduce la disponibilidad para los vecinos. El Ayuntamiento argumenta que regular esas franjas horarias permitiría reducir el tráfico circulando en busca de un hueco y rebajar la congestión que se repite cada fin de semana.

Giro en los parquímetros de Madrid: ya no podrás aparcar gratis a esta hora

Pese al impacto que tendría en la vida diaria de miles de conductores, la ampliación del SER no se aplicaría de manera uniforme en toda la ciudad. La propuesta establece un sistema de activación por distritos y barrios, cada uno sujeto a su propio análisis de saturación. Además, el proceso necesitará el apoyo de las juntas municipales y la solicitud expresa de los vecinos. Sin este último paso no se pondrá en marcha ningún cambio. También se prevén consultas públicas, informes técnicos y una validación final de la Junta de Gobierno.

En la práctica, esto significa que convivirán zonas sin cambios con otras donde el SER podría funcionar hasta la madrugada o durante los fines de semana completos. La medida pretende ser adaptable y no impuesta de manera general, aunque abre la puerta a extensiones horarias que hace unos años parecían impensables.

Los barrios señalados como principales candidatos

El Ayuntamiento ya ha apuntado algunos distritos donde la demanda de estacionamiento supera claramente la oferta. En ese primer mapa aparece el entorno del Retiro, especialmente el barrio de Ibiza. Cada fin de semana, miles de visitantes acuden al parque y al eje gastronómico cercano, lo que deja a los vecinos sin apenas alternativas para aparcar. La situación se repite en otras zonas con dinámicas similares: áreas circundantes a grandes recintos culturales, barrios de ocio nocturno o ejes comerciales donde la actividad se prolonga hasta altas horas de la noche.

La lista final dependerá de los estudios que realice el Ayuntamiento, pero el patrón se repite: barrios con gran afluencia de visitantes y escasez estructural de aparcamiento. En todos ellos, la regulación nocturna y festiva podría ser clave para reducir la ocupación prolongada y favorecer la rotación.

Cómo podría cambiar la vida del conductor

Si la reforma sale adelante, los conductores que acudan a estas zonas deberán prepararse para un escenario diferente al actual. Aparcar gratis a partir de las 21:00 podría dejar de ser posible en determinados barrios. También se limitarían las largas estancias nocturnas y el estacionamiento gratuito durante los sábados por la tarde y los domingos.

En paralelo, los residentes tendrían una mayor protección. Podrían encontrar más huecos en las horas más conflictivas y evitar la saturación que se genera cuando los visitantes llenan el barrio durante horas sin rotación. Para los conductores de fuera, en cambio, el coste aumentaría: aparcar en plena noche o en domingo en zonas reguladas podría convertirse en un gasto inesperado, sobre todo si se imponen tarifas equivalentes a las del horario habitual.

Un nuevo modelo de movilidad

El Ayuntamiento sostiene que la medida encaja dentro de una estrategia más amplia para reducir la congestión y el tiempo que los coches pasan circulando en busca de aparcamiento. Regular las horas con mayor presión, argumentan, contribuye a mejorar la calidad del aire y a ordenar el estacionamiento en los barrios más afectados por la llegada masiva de vehículos.

El proceso de aprobación será largo y estará lleno de matices, pero el debate ya está abierto. Madrid, ciudad acostumbrada a horarios fijos en los parquímetros, podría dar un giro importante en su modelo de movilidad. Y, si el cambio prospera, aparcar gratis por la noche o en fin de semana en algunos barrios podría pasar a ser cosa del pasado.