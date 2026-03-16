Policías y guardias civiles pedirán a la virgen de la Almudena el reconocimiento de profesión de riesgo que les niega el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se encomendarán a ella el próximo 9 de mayo, en la catedral de la Almudena (Madrid) en una solemne eucaristía en la que también homenajearán a los agentes caídos en acto de servicio.

Tras la «permanente negativa» del Ministerio del Interior a convocar la Mesa de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial y haberse agotado los cauces existentes, la Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial, integrada por policías nacionales y guardias civiles, hace un llamamiento al colectivo para que asista a esta eucaristía.

La Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial está integrada por 12 agrupaciones: SPP, SUP, UFP, AEGC, AIGC, APC-GC, APROGC, ASES-GC, AUGC, IGC, UNIONGC y UO.

Además, ante la solemnidad del acto, los agentes vestirán con el uniforme. «Con el máximo respeto institucional y desde el profundo sentido de servicio que caracteriza a policías y guardias civiles», harán uso del uniforme para encomendarse a la fe para el reconocimiento de la profesión de riesgo, «ejercida cada día en defensa de la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho».

Además, este acto pretende ser un momento de memoria, unidad y respeto hacia quienes dieron su vida por España, reafirmando el compromiso del colectivo de seguir defendiendo los derechos y el reconocimiento que merecen quienes protegen a la sociedad.

Así, durante el acto religioso tendrán muy presente y en su recuerdo a todos los policías y guardias civiles que han perdido la vida en acto de servicio, «reconociendo su sacrificio y el de sus familias, así como la entrega permanente de quienes continúan desempeñando su labor en primera línea».

La plataforma considera que este gesto posee un fuerte valor simbólico, ya que refleja la vocación de servicio, el compromiso y el riesgo real que asumen diariamente quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos.

Asimismo, la plataforma recuerda que el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna para policías nacionales y guardias civiles «continúa siendo una reivindicación de Justicia y equidad, equiparable a la que ya disfrutan otros cuerpos policiales en España».

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