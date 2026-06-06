Éste es el momento en que Sánchez y Begoña se suben al Falcon para irse al Primavera Sound

Pedro Sánchez ha viajado en la tarde de este sábado 6 de junio a Barcelona para asistir, junto a su mujer, la tetraprocesada Begoña Gómez, a un concierto de uno de sus grupos de música favoritos, Gorillaz, en el festival Primavera Sound. Pedro Sánchez llegaba al aeródromo de la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo del Super Puma, el helicóptero que les llevó desde La Moncloa. Allí, ambos se subieron al Falcon para desplazarse rumbo a Barcelona, al aeropuerto de El Prat, desde donde serán trasladados al recinto del festival, situado en el Parc del Fòrum, localizado frente al mar.

En las imágenes ofrecidas por OKDIARIO se observa cómo Pedro Sánchez y Begoña Gómez se bajan del helicóptero Super Puma y se suben a bordo del Falcon, que les espera al lado en la pista.

El presidente y su mujer comenzaban así un viaje privado, que no figuraba en su agenda oficial, después de haber participado por la mañana en la recepción al Papa León XIV. Ajenos a cómo el cerco de la corrupción se estrecha sobre ellos, y en pleno escándalo por las cloacas del PSOE que trataron de blindarles frente a investigaciones policiales y judiciales, Sánchez y su mujer han optado por irse de festival a uno de los certámenes musicales más afamados de Europa. En el cartel del festival figura uno de los grupos favoritos de Pedro Sánchez: Gorillaz. El pasado marzo, el inquilino de la Moncloa publicó un mensaje en redes sociales aplaudiendo el último disco de la banda británica, The Mountain, y una de sus canciones, The Manifiesto, que definió como «una pasada».

Sánchez aterrizaba en Barcelona a última hora de la tarde, donde fueron recibidos por una gran comitiva de siete coches, dos furgonetas, una patrulla de los Mossos d’Esquadra y un helicóptero para llevarles al Primavera Sound.