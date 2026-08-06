Qué significa el proverbio árabe: «Cuando un sabio rey pidió una frase que sirviera para calmar la euforia y la tristeza, recibió estas tres palabras: Esto también pasará»

«Cuando un sabio rey pidió una frase que sirviera para calmar la euforia y la tristeza, recibió estas tres palabras: Esto también pasará». Este antiguo proverbio de la tradición árabe y presente en distintas culturas de Oriente Medio y Asia ha trascendido generaciones por la sencillez y profundidad de su mensaje. La historia recuerda que ninguna situación permanece para siempre y que tanto los momentos de felicidad como los de sufrimiento forman parte del ciclo natural de la vida. Una enseñanza que hoy encuentra respaldo en la psicología moderna y en las investigaciones sobre resiliencia emocional.

Un anillo con una gran lección

La leyenda cuenta que un poderoso rey pidió a sus sabios una frase que pudiera servirle en cualquier circunstancia. Debía ser útil cuando alcanzara grandes victorias, para evitar que el orgullo lo dominara, pero también cuando atravesara los peores momentos, para no perder la esperanza.

Tras meditar durante días, los consejeros grabaron en un anillo una sencilla inscripción que decía que «Esto también pasará». Al leer esas palabras, el rey comprendió que el éxito nunca es eterno y que las dificultades tampoco duran para siempre. Desde entonces, el anillo se convirtió en un recordatorio permanente de la importancia de mantener la serenidad ante cualquier situación.

Un mensaje que nunca pierde actualidad

La historia del rey y el anillo ha sido transmitida durante siglos porque contiene una verdad universal. Todas las personas experimentan cambios, pérdidas, alegrías y desafíos. Comprender que nada permanece inalterable ayuda a vivir con mayor serenidad y a afrontar el futuro con una actitud más flexible.

En una sociedad marcada por la inmediatez y por la búsqueda constante de resultados, el proverbio «Esto también pasará» recuerda que el tiempo transforma las circunstancias y que la verdadera fortaleza consiste en mantener la calma tanto en los momentos de éxito como en los de dificultad. Una lección sencilla, pero profundamente humana, que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.

La psicología respalda este mensaje

Los especialistas en psicología explican que una de las claves del bienestar emocional consiste en comprender que las emociones son temporales. La tristeza, la ira, la ansiedad o la euforia intensa cambian con el tiempo y rara vez permanecen de forma constante.

Las investigaciones sobre regulación emocional muestran que recordar el carácter pasajero de los estados de ánimo ayuda a reducir el impacto del estrés y favorece una respuesta más equilibrada ante las dificultades. Del mismo modo, mantener la humildad durante los momentos de éxito evita caer en el exceso de confianza o en decisiones impulsivas.