Lola Gallardo se abre OnlyFans tras declararse no convocable con España por vetar a Rubiales y Vilda

Lola Gallardo está siendo protagonista en redes sociales y medios de comunicación por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego. La portera y capitana del Atlético de Madrid ha anunciado su llegada a OnlyFans, la plataforma de suscripción que utilizará para mostrar a sus seguidores una parte de su vida que hasta ahora permanecía más en la intimidad. La guardameta sevillana ha explicado que compartirá contenidos relacionados con su día a día como deportista profesional, sus entrenamientos y también diferentes aspectos de su vida personal.

«Estoy súper feliz de anunciaros que me uno a la familia de OnlyFans», anunció Lola Gallardo a través de sus redes sociales. La futbolista dejó claro que su intención no pasa únicamente por mostrar imágenes relacionadas con el fútbol, sino por acercar a sus seguidores a todo aquello que normalmente no pueden ver. «Voy a compartir con vosotros lo que normalmente no veis. Cómo entreno y me preparo para los partidos, mi día a día, la llegada de nuestro bebé y muchas otras cosas sobre mi vida personal y profesional que me acercará un poquito más a vosotros», explicó.

La polémica viene porque en esta plataforma numerosas mujeres venden contenido sexual explícito. Cabe recordar que en el año 2022 fue una de las futbolistas que enviaron un correo a la Real Federación Española de Fútbol para pedir no ser convocadas bajo el mandato de Luis Rubiales y cuando el seleccionador era Jorge Vilda. Aquella decisión provocó el conocido conflicto de ‘Las 15’, que terminó marcando la etapa previa al Mundial de 2023.

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Una Lola que Gallardo mantuvo además una postura especialmente crítica con Luis Rubiales y Jorge Vilda durante la crisis que estalló después de la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. En agosto de 2023, la guardameta habló públicamente sobre la situación y defendió las reivindicaciones de las jugadoras. «Las únicas que perdemos somos ‘las 15’, perdemos un Mundial, visibilidad, patrocinadores…», llegó a decir.

También fue muy contundente al analizar la reacción de Rubiales tras el triunfo de España en el Mundial y el famoso beso a Jenni Hermoso: «No me entra en la cabeza. Puede estar eufórico, pero creo que lo estaba por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo». Tras los conocidos cambios en la RFEF, Lola Gallardo volvió a declararse disponible para la selección, aunque la portera del Atlético de Madrid no ha vuelto a ser convocada por cuestión de nivel.

Ahora, la futbolista abre una nueva y polémica vía para conectar directamente con sus seguidores a cambio de una suscripción que por ahora es gratis. En su perfil de OnlyFans ofrecerá contenidos exclusivos sobre su preparación, los partidos, sus viajes, la cocina, el pádel y la moda, además de mostrar cómo afronta junto a su esposa, Cristina Vicente, la llegada de su primer hijo. Un controvertido patrocinio que en lo económico será muy productivo para ella, pero que muchos critican porque moral y éticamente quizás no sea lo oportuno después de abanderar el feminismo y la empoderación de la mujer.