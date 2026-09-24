El hijo de Miguel Induráin: «A los 12 años quise probar con el ciclismo y me apunté a un club»

Miguel Induráin (61 años) ocupa un puesto muy alto en el olimpo de los deportistas más grandes de la historia de nuestro país. Cinco Tour de Francia, dos Giro de Italia, Campeón del Mundo de Contrarreloj en 1995 y llegó a tener el récord de la Hora. Tan solo se le resistió la Vuelta a España. Por todo ello, es considerado la última gran estrella del ciclismo español.

El nacido en Villava, Navarra, colgó la bicicleta definitivamente en 1996. Desde aquel entonces, Induráin prácticamente no concede entrevistas y trata de esquivar el foco mediático, confirmando su carácter discreto. Sus padres siempre han estado muy orgullosos de él, lo mismo que sienten sobre su hijo Miguel Indurain Jr.

Miguel Jr. habla de su padre

Su padre y su madre, Marisa López de Goicoechea, comenzaron su noviazgo en 1988. Cuatro años después, en el 92, formalizaron el matrimonio, que se caracteriza por una discreción extrema. Tanto es así que Marisa nunca ha concedido ninguna entrevista. De la relación nació Manuel Jr., ciclista amateur que reside en Mallorca, donde organiza rutas cicloturistas, eventos y dirige la tienda Giant Store Palma, según El Mundo.

En la entrevista concedida a La Vanguardia, Induráin Jr. habló sobre su progenitor. «Para mí, mi padre es mi padre». Y añadió: «Es mi padre y un ejemplo a seguir, por supuesto. Pero yo no viví su época. Y aunque he visto cómo le tratan, cómo le siguen y cómo se habla de él, yo solo veo a mi padre». Tras unos inicios jugando al fútbol, antes de seguir el camino de su padre, descubrió que el deporte rey tenía «un lado que no me gustaba», dijo.

«Había demasiada presión por ganar. Y tampoco se me daba muy bien. A los 12 años quise probar con el ciclismo. Me apunté a un club. Aquello sí que me gustaba: el salir a rodar, el aire libre… Es algo que no le hace daño al cuerpo y que te mantiene sano», apuntó el joven. Intentó competir de tú a tú con Enric Mas, Marc Soler, Iván García Cortina u Óscar Rodríguez, máximos referentes del ciclismo español actual, pero no se le terminó de dar. «Les veía de lejos, ¿eh? Que yo no daba tanto como ellos. Y ahora les miro por televisión», lamentó Induráin Jr.

Esta es la rutina de Miguel Induráin

A pesar de retirarse hace 30 años, Induráin nunca ha dejado de entrenar. En una entrevista reciente para GQ, explicó que en su tiempo libre le gusta montar en bici y andar. «Cuando tengo tiempo y sobre todo cuando hace buen día», contó el exitoso ciclista. «Si tengo que preparar alguna prueba en la que voy a participar, le dedico 4 o 5 horas al día. Luego hay otros días que con 1 hora vale», explicó.

En cuanto a la alimentación, dice comer «limpio y sano. Siempre he tratado de evitar las salsas y el picante», aseguró. El navarro también dio su opinión acerca de los cambios en su deporte. «En mis tiempos, durante la etapa, no nos tomábamos barritas ni geles, sino bocadillos de jamón y queso o pasteles que nos compraban los masajistas del equipo», y prosiguió: «Siempre he tenido colesterol, incluso cuando corría».

Induráin también habló sobre sus entrenamientos: «Actualmente no hago entrenamientos específicos, pero me gusta rodar unos kilómetros siempre que tengo tiempo», y concluyó hablando sobre las redes sociales: «No me gustan las redes sociales y por eso no tengo. No las uso».