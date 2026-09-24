Marco Aurelio, emperador dejó una poderosa reflexión: «La mejor venganza es no llegar a ser como aquel que causó el daño»

Hay frases que sobreviven durante siglos porque siguen planteando preguntas sobre la forma en la que reaccionamos ante los demás. Una de ellas se atribuye a Marco Aurelio y habla directamente de la venganza y del daño recibido. «La mejor venganza es no llegar a ser como aquel que causó el daño». La reflexión aparece en Meditaciones, una obra escrita por el emperador romano como una serie de apuntes personales sobre la conducta, el autocontrol y la manera de afrontar las dificultades.

El pensamiento estoico detrás de la reflexión

Marco Aurelio fue uno de los principales representantes del estoicismo romano, una corriente filosófica que concedía especial importancia al dominio de las propias reacciones. En Meditaciones aparecen de forma recurrente reflexiones sobre aquello que depende de uno mismo y aquello que escapa a nuestro control. El capítulo sobre la venganza encaja precisamente en esa preocupación por conservar la propia conducta frente a las acciones de otras personas.

La frase plantea así una idea sencilla, pero exigente, ya que recibir un comportamiento injusto no obliga a reproducirlo. Si alguien actúa con crueldad, deshonestidad o desprecio y respondemos utilizando exactamente las mismas herramientas, el conflicto termina influyendo también en nuestra manera de actuar. Para Marco Aurelio, evitar esa transformación constituye una forma de defensa más importante que devolver el golpe.

No convertirse en aquello que se critica

El sentido de la cita de Marco Aurelio no consiste necesariamente en aceptar cualquier daño sin reaccionar. El propio texto utiliza una palabra relacionada con la defensa y la respuesta, pero propone cambiar el objetivo de esa respuesta, ya que en lugar de intentar parecerse al agresor para castigarlo, hay que saber conservar la propia forma de actuar.

Por eso la reflexión continúa siendo utilizada hoy para hablar de conflictos personales, decepciones y relaciones difíciles. Su planteamiento desplaza la atención desde la conducta de quien ha causado el daño hacia la capacidad de cada persona para decidir cómo responder. La venganza, según esta interpretación de Marco Aurelio, deja de consistir en hacer sufrir al otro y pasa a estar relacionada con no permitir que sus actos determinen quién eres tú.