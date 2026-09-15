Marco Aurelio, sobre la ansiedad: «Hoy escapé de la ansiedad. O no, la descarté, porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera»

Marco Aurelio gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180 después de Cristo y es considerado uno de los emperadores más capaces y reflexivos de la historia antigua. Pero lo que lo distingue de otros gobernantes de su época no es únicamente su habilidad política o militar, sino el hecho de que dejó escrito, en cuadernos privados que nunca pretendió publicar, un registro honesto y cotidiano de su lucha interior. De esos apuntes personales, recogidos bajo el título de Meditaciones, procede una de sus frases más reveladoras: «Hoy escapé de la ansiedad. O no, la descarté, porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera».

Lo que hace singular esta reflexión no es solo su contenido, sino su forma. No es la sentencia solemne de un filósofo que alecciona desde la distancia. Es la anotación íntima de alguien que acaba de atravesar un momento difícil y que, al final del día, intenta entender qué ocurrió realmente.

Una corrección que lo cambia todo

La estructura de la frase merece atención. Marco Aurelio empieza diciendo que escapó de la ansiedad, y de inmediato se corrige a sí mismo. No escapó. La descartó. Y la diferencia entre esas dos palabras encierra toda una filosofía.

Escapar implica que el peligro estaba fuera y que uno logró ponerse a salvo de él. Descartar implica algo completamente distinto: que lo que generaba malestar no era una amenaza externa sino una construcción interna, y que por tanto la solución no podía venir de cambiar las circunstancias sino de cambiar la manera de interpretarlas.

Esa autocorrección, hecha en voz baja en un cuaderno privado sin audiencia, revela un nivel de honestidad intelectual poco común. Marco Aurelio no se conforma con la versión cómoda, aquella en la que el problema estaba fuera y él lo resolvió alejándose. Se obliga a reconocer que el origen del malestar estaba en sus propias percepciones, lo cual es mucho más incómodo de aceptar y, al mismo tiempo, mucho más útil.

El estoicismo como herramienta práctica

Esta reflexión es una de las aplicaciones más claras del pensamiento estoico en la vida cotidiana. Para los estoicos, la distinción fundamental no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y lo que depende de nosotros es, siempre, la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre, nunca los hechos en sí mismos.

Epicteto, filósofo estoico que influyó profundamente en Marco Aurelio, lo formuló de manera directa: «No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones sobre las cosas». El emperador romano no se limitó a estudiar esa idea. La aplicó, la puso a prueba en su propia experiencia y la anotó en sus cuadernos cada vez que conseguía, o no conseguía, llevarla a la práctica.

Lo que hace a Meditaciones un texto todavía vigente casi dos mil años después de ser escrito es precisamente eso: no es un tratado filosófico abstracto, sino el diario de alguien que intentaba todos los días, con desigual éxito, vivir de acuerdo con lo que pensaba.

Lo que la psicología moderna llegó a la misma conclusión

La tesis central de esta frase, que la ansiedad no reside en los acontecimientos externos sino en la manera en que la mente los procesa, es hoy uno de los pilares más sólidos de la psicología clínica contemporánea.

La terapia cognitivo-conductual, desarrollada por Aaron Beck en la segunda mitad del siglo XX y considerada actualmente uno de los enfoques más respaldados por la evidencia para tratar la ansiedad y la depresión, parte exactamente de ese mismo principio. No son los hechos los que generan malestar emocional, sino la interpretación automática que la mente construye alrededor de ellos. Modificar esos patrones de pensamiento es el núcleo del tratamiento.

Siglos antes, sin laboratorios ni ensayos clínicos, Marco Aurelio había llegado a la misma conclusión por la vía de la observación propia. Y lo había anotado en un cuaderno que no estaba destinado a ningún lector.

Una frase para los tiempos que corren

En un contexto en el que la ansiedad se ha convertido en uno de los problemas de salud mental más extendidos, con cifras que no dejan de crecer en todos los grupos de edad, el mensaje del emperador romano tiene una vigencia que va más allá de lo filosófico.

La promesa implícita en su reflexión no es que la ansiedad desaparezca, sino que puede descartarse. Y descartar algo implica una acción consciente, una decisión de no alimentar aquello que la mente construye alrededor de los hechos. No es sencillo. El propio Marco Aurelio necesitaba recordárselo a sí mismo una y otra vez en sus cuadernos privados.

Pero la posibilidad existe. Y reconocer que el origen del malestar está dentro y no fuera es, aunque resulte incómodo, el único punto de partida que tiene algún sentido.