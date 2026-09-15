Cogió el móvil del jubilado que cuidaba y se hizo un Bizum de 7.000 euros: ahora la Justicia acaba de confirmar la sentencia

Una empleada del hogar en San Sebastián ha sido condenada por la Audiencia Provincial por estafar 7.000 euros a través de Bizum al anciano que cuidaba, utilizando el teléfono móvil de la víctima sin su consentimiento. El fallo judicial dictaminó que durante los meses de enero y marzo de 2025 la acusada realizó 17 movimientos de dinero sin autorización, aprovechando la relación de confianza creada por su trabajo como empleada del hogar.

Durante los dos meses, la trabajadora utilizó el teléfono móvil de la víctima sin su conocimiento para enviarse cantidades de dinero en pequeñas transacciones que iban desde los 200 a los 700 euros. A pesar de la condena, la justicia ha dictaminado sentencia penal contra la acusada, permitiéndole evitar la cárcel bajo estrictas condiciones económicas y legales.

Devolución del dinero

Para evitar el ingreso en prisión, la mujer aceptó una suspensión de la pena condicionada a no volver a delinquir y a cumplir estrictamente con la devolución de dinero. La devolución del dinero se ha pactado mediante un calendario. Según establece la sentencia, la indemnización deberá abonarse en 14 mensualidades de 500 euros. Estas mensualidades comenzaron a ser pagadas desde agosto de 2026 y cualquier incumplimiento puede suponer su ingreso en prisión.

Pena de cárcel

El pasado 10 de julio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipúzcoa, tras la celebración de la audiencia, dictaminó sentencia. En dicha sentencia, la acusada reconoció los hechos y aceptó la pena planteada por la Fiscalía. Inicialmente, la pena que se había solicitado para la mujer era una condena de dos años y medio de prisión, pero finalmente se acordó 21 meses y un día.