El Gobierno confirma el cambio: pagar con Bizum en todas las tiendas de España ya es una realidad y la ley te avala

Bizum ha cambiado mucho desde que comenzó a utilizarse en España hace casi una década. Lo que al principio servía básicamente para mandar dinero a un amigo o devolver rápidamente lo que alguien había pagado por nosotros ha terminado entrando en otros ámbitos. Primero llegaron las compras por Internet y ahora le toca el turno a las tiendas físicas.

En concreto, desde el pasado mes de mayo, Bizum también se puede utilizar para pagar presencialmente en establecimientos. El estreno, eso sí, se ha hecho por fases. Los primeros clientes que han podido acceder a esta posibilidad son los de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, mientras que el resto de entidades se van sumando progresivamente. El movimiento es importante porque lleva Bizum a un terreno que hasta ahora estaba dominado por las tarjetas, y de hecho, muchos se van a olvidar de estas y usarán el teléfono móvil para hacer todo el trabajo. Eso sí, que el servicio haya llegado a las tiendas españolas no quiere decir que esté disponible desde el primer día en absolutamente todos los establecimientos.

Pagar con Bizum en todas las tiendas de España ya es una realidad

La forma de utilizarlo no tiene demasiado que ver con el Bizum que hacemos habitualmente a otra persona. Nadie tendrá que preguntar al dependiente por un número de teléfono ni ponerse a escribirlo delante de la caja. El sistema se parece mucho más al que ya utilizan quienes pagan con una tarjeta guardada en el móvil.

Para ello entra en juego Bizum Pay, además de las aplicaciones bancarias compatibles. Una vez configurado, el cliente sólo tiene que acercar su teléfono al datáfono para efectuar el pago. Aquí aparece una tecnología que tampoco es nueva para los consumidores: el NFC. Es la que hace posible que un dispositivo y un terminal se comuniquen cuando están a muy poca distancia y lleva años utilizándose para los pagos sin contacto. En la práctica, la experiencia para quien está comprando es sencilla: llega a la caja, acerca el móvil y paga. La diferencia está en cómo se gestiona la operación.

La diferencia entre pagar con Bizum y hacerlo con tarjeta

Detrás de este nuevo servicio está una de las claves de la apuesta de la banca por Bizum. El sistema se basa en el pago de cuenta a cuenta. El dinero se mueve directamente entre las cuentas vinculadas a la operación, sin necesidad de que el usuario utilice su tarjeta bancaria como medio de pago.

Hasta ahora, Visa y Mastercard han tenido un peso enorme en las compras realizadas con tarjeta. La entrada de Bizum en los establecimientos abre otra vía y permite a las entidades españolas contar con una alternativa para estas operaciones. Para el cliente probablemente todo esto pase bastante desapercibido. Lo que verá es algo mucho más cotidiano: una posibilidad más cuando llegue el momento de pagar.

Los comercios también podrán cobrar al momento

Al funcionar como un pago entre cuentas, el negocio puede disponer del importe cobrado rápidamente, algo especialmente interesante para establecimientos que realizan muchas operaciones a lo largo del día. Ahora bien, cobrar por Bizum no sale necesariamente gratis al comercio dado que las entidades bancarias aplican comisiones por las operaciones, aunque la intención es que el servicio pueda competir en costes con los sistemas utilizados tradicionalmente para cobrar con tarjeta. Cada establecimiento tendrá que valorar las condiciones ofrecidas por su entidad.

¿Puedes exigir que una tienda te deje pagar con Bizum?

Este es uno de los puntos que más dudas puede generar con la llegada del nuevo sistema. No todos los establecimientos tienen que aceptar Bizum por el simple hecho de que ya pueda utilizarse en comercios físicos. Para que un cliente pueda pagar de esta manera, el negocio debe disponer del servicio y su entidad tiene que permitir estas operaciones.

Lo mismo sucede con los clientes. El despliegue comenzó con determinadas entidades bancarias y posteriormente se está ampliando. Por tanto, no hay que interpretar la llegada de Bizum a las tiendas como un derecho a entrar en cualquier negocio y obligar al comerciante a aceptar este método concreto. Lo que cambia es que Bizum pasa a formar parte de los medios disponibles para realizar pagos presenciales, siempre que el servicio esté habilitado.

Bizum da un paso más allá

Durante años hacer un bizum se ha relacionado casi siempre con pequeñas deudas entre amigos, cenas compartidas, regalos conjuntos o dinero que había que devolver a algún familiar. Después llegaron los comercios electrónicos y muchos usuarios empezaron a utilizar Bizum también para comprar por Internet. Ahora el salto se produce en el comercio físico.

La novedad comenzó a funcionar el 18 de mayo de 2026 y su expansión depende de la incorporación de bancos y establecimientos. Por eso será normal encontrar tiendas donde ya aparezca esta posibilidad y otras donde todavía no esté disponible. Pero en definitiva, lo que sí está cambiando es nuestra relación con la cartera. Si el móvil ya permitía pagar utilizando una tarjeta digitalizada, Bizum acaba de sumar una alternativa más para hacer las compras sin necesidad de llevarla encima.