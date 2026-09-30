Almeida envía a Marlaska un documento que muestra «adoquines y grandes cuchillos» en la acampada de Sol

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha asegurado este miércoles que enviará un documento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, demostrando que el consistorio «ha podido acreditar que parte de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines». El regidor y su equipo han podido también «documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada» en la concentración de la Puerta del Sol, concretamente en las tiendas de campaña. OKDIARIO ha podido grabar algunos de los cuchillos y herramientas manuales de corte –cutter– de las que disponen los manifestantes.

En declaraciones desde Valdebebas, donde ha inaugurado el Centro Cultural Alfonso Ussía, Martínez-Almeida ha dicho que no cree «que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico», sino que «pueden ser utilizados como armas arrojadizas». Sobre los cuchillos, el dirigente del Partido Popular (PP) ha especificado que estos son de gran dimensión y que los portan manifestantes que se encuentran en Sol formando parte de la acampada.

Así, Almeida enviará un nuevo documento al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que acredita que se han detectado, en la acampada de la Puerta del Sol, «adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas», además de «cuchillos de grandes dimensiones que no son necesarios para cortar un bocadillo».

En una comparecencia junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, Almeida ha trasladado que se enviará un segundo documento con estas especificaciones, después del requerimiento emitido a Martín Aguirre el martes para que desalojara la acampada en virtud de sus competencias antes de ir a la vía judicial.

Desde el Ayuntamiento de Madrid pretenden que el delegado del Gobierno se pronuncie sobre «si sigue considerando que es una acampada pacífica» la concentración de Sol después de acreditar que hay quien porta adoquines y cuchillos de gran dimensión.

Peligro para el orden público

A esto, se suma que «parece ser que también hay hornillos para calentar comida, con el riesgo que esto supone, al mismo tiempo que se han producido altercados violentos y todos han visto algunos de estos ejemplos, de los que va a dar traslado hoy desde el Ayuntamiento de Madrid al delegado del Gobierno por si sigue considerando que esto es una acampada pacífica y que no hay riesgo para el orden público y para la seguridad», ha expuesto Almeida.

El documento a enviar hoy, «a efectos de una posible querella penal, va a aclarar bastante la situación que hay en estos momentos en Sol», ha señalado el alcalde de Madrid. «No son manifestantes pacíficos, no es una mera acampada por la vivienda», ha dicho el alcalde. «Se está transformando en algo completamente distinto, con adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados. Hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad y, si el delegado del Gobierno no actúa, nosotros vamos a seguir en el ejercicio de las acciones», ha confirmado.