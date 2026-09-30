Daniel Guzmán se planta en Sol contra los desahucios pese a haber sido condenado por lesiones tras echar a unos okupas de su casa

Daniel Guzmán se ha convertido en uno de los rostros conocidos de la acampada de la Puerta del Sol, donde cientos de personas llevan varios días protestando por la situación de la vivienda en España. El actor y director lleva tres o cuatro noches durmiendo en una tienda de campaña junto al resto de manifestantes y ha intervenido públicamente para denunciar las dificultades que, a su juicio, existen actualmente para acceder a una vivienda. Su presencia ha adquirido especial repercusión después de aparecer en el especial de RTVE Decreto Maricarmen, donde habló con Xabier Fortes desde la propia plaza y aseguró que «la gente está cansada» y que «ya no puede vivir» en estas condiciones.

Guzmán explicó que se había sumado a la protesta «en plan anónimo» y con la intención de «apoyar en la medida de lo posible» a los manifestantes. Durante la conversación, el intérprete de Aquí no hay quien viva y director de A cambio de nada calificó la situación de la vivienda de «insostenible» y aseguró que la gentrificación «es un problema que ya nos afecta a todos desde hace muchísimo tiempo». También comparó el movimiento que se está generando alrededor de la acampada con las movilizaciones del 15M y reclamó reformas estructurales para abordar la dificultad de acceso a la vivienda.

«La gente está canalizando la indignación como pasó con el 15M», afirmó durante su intervención televisiva. Guzmán también se mostró muy crítico con los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno esta semana y aseguró que, en su opinión, son una «tomadura de pelo». El Ejecutivo ha aprobado medidas relacionadas con la protección frente a determinados desahucios, la regulación de algunos alquileres y la prórroga de contratos, aunque ambas normas tendrán que superar el trámite parlamentario. La acampada de Sol, precisamente, mantiene entre sus principales reivindicaciones que las medidas vayan más allá de soluciones parciales.

Sin embargo, la presencia de Daniel Guzmán en esta protesta ha generado una polémica añadida debido a un episodio de su vida personal que se remonta a 2023 y que terminó en los tribunales. El actor fue condenado en 2024 por un delito leve de lesiones después de participar en la expulsión de varias personas que habían ocupado una vivienda de su propiedad en Madrid. La sentencia estableció una multa de 600 euros y una indemnización de 350 euros. El caso ha vuelto ahora al primer plano precisamente por su participación en una protesta centrada en la crisis habitacional y los desahucios.

El propio Guzmán explicó entonces su versión de lo ocurrido en una entrevista. Según relató, se trataba de una vivienda que tenía previsto reformar para que pudiera utilizarla su madre y negó que fuese una propiedad destinada a una estrategia de inversión. «Era una casa que tengo para reformar para que la use mi madre, no es mi tercera ni mi cuarta vivienda», aseguró. El actor contó que entró en el inmueble utilizando su propia llave y que sacó las mochilas de los ocupantes a la calle. Durante el proceso se produjo un enfrentamiento físico que él mismo describió como un «forcejeo».

La condena es precisamente el elemento que ahora algunos usuarios han recuperado en redes sociales después de su aparición en TVE. Las críticas se centran en la aparente contradicción entre su actual defensa pública del derecho a la vivienda y el episodio ocurrido cuando fueron ocupantes quienes entraron en una propiedad de su titularidad.

Ahora, tres años después de aquel enfrentamiento y en un contexto completamente diferente, Guzmán vuelve a situarse en el centro del debate sobre la vivienda. Lo hace desde una tienda de campaña instalada en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid y en medio de unas movilizaciones que comenzaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, y que han ido creciendo durante los últimos días. La acampada de Sol se ha convertido en uno de los principales focos de las protestas y ha situado de nuevo al actor bajo los focos, esta vez por su defensa de quienes reclaman soluciones ante la crisis habitacional.