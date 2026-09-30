Curry Barker (‘Obsession’) estrenará su nueva película en 2027: todo lo que sabemos de ‘Anything But Ghosts’

Los fans del terror están de enhorabuena, porque el cineasta responsable del gran éxito comercial del año ya tiene fecha de estreno para su próximo proyecto: Curry Barker estrenará Anything But Ghosts en 2027. Tras el triunfo comercial de Obsession, el director volverá a colaborar con Focus Features, el sello que distribuirá una producción de 5 millones de dólares que fue escrita y rodada antes de que el título protagonizado por Michael Johnston e Inde Navarrette se convirtiese en un fenómeno global.

Barker escribe y coprotagoniza junto a Cooper Tomlinson (actor que hace de Ian en Obsession) una historia en la que ambos dan vida a un par de «aspirantes a cazafantasmas» que se ven superados de la noche a la mañana cuando una situación se descontrola de una forma completamente aterradora. Tras los logros de su ópera prima, figuras conocidas de la industria como Aaron Paul (Breaking Bad) y Bryce Dallas Howard (Criadas y señoras) no se han querido perder el próximo trabajo sobrenatural de un realizador de 27 años que empezó haciendo cortometrajes y contenido para YouTube.

Los dos socios y creadores, Barker y Tomlinson, iniciaron su carrera con su canal That’s a Bad Idea, con el dúo realizando toda una serie de sketches cómicos. Porque, al igual que sucede con el tono de Zach Cregger, el responsable de Weapons y Resident Evil, el cine de Barker contiene trazos de humor negro y Anything But Ghosts no estará exenta de ese humor tan sorprendente como desconcertante.

So now you know. Anything But Ghosts. 05/07/2027 pic.twitter.com/UK3K18RJl6 — Anything But Ghosts (@anythingbghosts) September 29, 2026

Completan el reparto secundario Violet McGraw, Amy Goodmurphy, Matty Finochio y Matt Clarke, entre otros.

‘Anything But Ghosts’: una historia sobrenatural que comparte universo con ‘Obsession’

Según la sinopsis oficial, la trama se centra en dos estafadores (Barker y Tomlinson), quienes ostentan un falso negocio como cazadores de fantasmas. El problema surge cuando un día se encuentran con un ente real y perturbador.

Junto a la revelación del filme, la noticia llegó acompañada por el nuevo contrato que el director ha firmado con Focus y Blumhouse de más de 10 millones de dólares para futuras colaboraciones. Hablando con Deadline, el autor también explicó que varios directores consagrados del género le aconsejaron recortar de las 130 páginas que tenía el guion, si quería poder rodarlo todo en 26 días. Por supuesto, Barker se negó a eliminar una sola de las líneas de un material que Tomlinson ha descrito como si «Key & Peele se metieran en Hereditary».

Del mismo modo, sabemos que Anything But Ghosts comparte universo con Obsession, ya que en la historia se hará referencia al triple homicidio sucedido en aquella cinta. A pesar de no ser una secuela al uso o un spin-off. Porque aunque Tomlinson aparece en el elenco, encarna a dos personajes diferentes.

De hecho, este nuevo filme seguirá teniendo la voz autoral de su director, pero no debemos esperar algo idéntico a su trabajo anterior. «Nadie quiere ver la misma película dos veces», le contaba el cineasta en una entrevista para THR.

¿Cuándo se estrenará ‘Anything But Ghosts’?

Anything But Ghosts llegará a los cines norteamericanos el próximo 7 de mayo de 2027. En España todavía no tenemos una fecha oficial de estreno.