Carlos Santos desvela lo más duro de interpretar a Raphael: «La etapa de la enfermedad fue muy complicada»

Aquel. Así se llama la serie biográfica basada en la vida de Raphael, uno de los cantantes más icónicos de nuestro país. Será el próximo 9 de octubre cuando Netflix estrene este proyecto en sus plataformas, pero, mientras tanto, los Cines Callao de Madrid han sido los encargados de acoger la premiere. Numerosos rostros conocidos no han querido perderse esta especial velada, y mucho menos los actores que han participado en la serie. Javier Morgade y Carlos Santos han interpretado al artista en diferentes etapas de su vida. Atendiendo a los medios de comunicación, este último ha confesado que le ha gustado mucho realizar este papel porque «le ha recordado mucho a su abuela», quien era una fan incondicional del cantante.

Por otro lado, Carlos también ha destacado que, después de conocer de cerca a Raphael, sin duda se queda con el tesón y la confianza en sí mismo que transmite. «Es el modelo de artista que tantas veces se dice. Tuvo 2 o 3 personas que confiaron ciegamente en él. Pero el primero que confiaba en él era el propio Raphael. Y es uno de los rasgos más evidentes del personaje», contaba.

Recordando el rodaje, el actor ha destacado que, sin duda, el último capítulo fue el más duro de grabar. «Es el final y fue especialmente difícil por la etapa que retrata, que es una época de enfermedad y muy complicada. Emocionalmente, fue bastante difícil sobrellevarlo», expresaba. A pesar de la dificultad, Carlos se ha mostrado especialmente agradecido con Jacobo, el hijo de Raphael, quien ha estado todos los días en la grabación ayudando al reparto a conocer en profundidad a su padre. «Creo que ejerció de red de seguridad. Nos hizo sentir seguros, sentir cómodos, confiar en nosotros y tirar para adelante. Y eso yo creo que ha hecho que demos lo mejor de nosotros mismos», decía.

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En cuanto a cómo ha afrontado este papel, Carlos ha desvelado que no se ha limitado a imitar al cantante, sino que ha intentado «entrar en su alma, en su corazón, en su cabeza, en sus sentimientos y en los diferentes estadios que atraviesa su vida». Aunque lo cierto es que en su caso, lleva imitando a Raphael desde que tiene uso de razón. «Mi abuela llamaba a las vecinas para que me vieran actuar como Raphael», concluía.