Raphael habla de cómo quiere ser recordado cuando ya no esté: «Como sea, pero bien»

Después de medio siglo protagonizando una carrera impecable sobre los escenarios, Raphael se ha sentado a ser el espectador de su propia vida. Lo ha hecho de la mano de Aquel, la nueva serie de Netflix que recorrerá los episodios profesionales y personales que han marcado su trayectoria, desde sus primeros pasos en la música hasta la actualidad. Este martes, los Cines Callao de Madrid se vistieron de gala para acoger la premiere de este proyecto tan especial para la artista. Una cita a la que acudió una larga lista de rostros conocidos dispuestos a arropar al intérprete de Mi gran noche, entre ellos Blanca Suárez, Anita Matamoros, Israel Fernández, Juanjo Bona y Víctor Palmero.

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el indiscutible protagonista de la noche: Raphael. El cantante llegó acompañado de su mujer, Natalia Figueroa, y posó ante los medios junto a sus tres hijos, Alejandra, Manuel y Jacobo, y algunos de sus nietos. Tras su paso por el photocall, Raphael atendió a los medios encargados de cubrir el estreno. En ese momento, COOL pudo hablar directamente con él, mostrándose cercano y sincero al hacer un balance de su vida, desvelando cómo se encuentra después de los complicados problemas de salud que ha atravesado en los últimos años.

«Me encuentro muy bien. […] He estado en Latinoamérica y me voy mañana por la noche de nuevo. Estaré casi un mes fuera», decía, intentando así transmitir que ha conseguido superar todos los baches de salud del pasado. El motivo de su viaje no es otro que hacer frente a los conciertos que tiene programados fuera de nuestras fronteras, siendo Perú, Colombia, Chile y Argentina algunos de los países que visitará. Por otro lado, Raphael tampoco tuvo problema en hablar sobre cómo le gustaría que le recordaran el día en el que ya no esté. «No lo sé, la verdad. Pero bien. Como sea, pero bien», decía con una tierna sonrisa.

En cuanto a la serie, Raphael destacaba que le había emocionado mucho contar cosas que siempre «habían sido muy suyas». Y es que cabe destacar que siempre ha sabido preservar mucho su faceta privada pese a llevar una vida expuesta públicamente. El hecho de haber tenido que retroceder en el tiempo para narrar algunos episodios de su pasado ha llevado a Raphael a realizar alguna que otra reflexión al respecto. De hecho, ante los medios, ha destacado que en su infancia no lo pasó mal porque simplemente «estaba empezando el camino».

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Raphael manda un mensaje a las nuevas generaciones

Aprovechando su intervención con los medios, Raphael también quiso dirigirse a las nuevas generaciones, las cuales afrontan una realidad marcada por problemas que en los últimos años han adquirido una especial relevancia en nuestro país. «Tienen sus problemas, pero hay que atajarlos y acotarlos. Hay que cortarlos. Afortunadamente, están muy bien informadas, cosa que en mis tiempos no pasaba. Ahora pueden saber lo que pasa de verdad», comentaba.