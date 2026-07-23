Fecha de estreno y primeras imágenes de ‘Aquel’, la serie de Netflix sobre Raphael

Netflix ha anunciado hoy jueves 23 de julio la fecha de estreno, las primeras imágenes y el teaser póster de Aquel, la serie biográfica basada en la vida del reconocido cantante español Raphael, que se estrenará de manera exclusiva en Netflix en España y Latinoamérica el próximo 9 de octubre.

Javier Morgade (Culpa tuya, El jardinero) y Carlos Santos (El refugio atómico, 1992) encarnan a Raphael en dos etapas de su vida: la juventud y la madurez, respectivamente, en una historia que recorre las luces y sombras del artista. Completan el reparto Francesco Carril (Los años nuevos, La virgen de agosto), Natalia Varela (Ella es tu padre, No te puedes esconder), Pepa Aniorte (Sueños de libertad, La caza. Guadiana) y Manolo Caro (Entrevías, Feria: la luz más oscura), entre otros.

Aquel es una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales. La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito.

La serie es una producción de DLO Producciones (El jardinero, Ni una más) en asociación con Caracol Televisión. Está dirigida por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, y cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos como productor asociado. El guion ha sido escrito por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. Como productores ejecutivos participan Nacho Bolonio, Dago García, Gonzalo Cordoba, Asier Aguilar, Lisette Osorio y José Manuel Lorenzo.