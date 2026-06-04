Raphael reaparece en ‘El Hormiguero’ tras su crisis de salud: «Sentí terror»

La semana ha terminado en El Hormiguero con la visita de Raphael. El cantante ha regresado a la televisión para confesar públicamente cómo se encuentra tras el grave susto de salud que sufrió hace más de un año y que le obligó a apartarse de los escenarios para centrarse en su recuperación.

Precisamente fue en el programa presentado por Pablo Motos donde Raphael dio su última entrevista antes de que tuviera que ser ingresado por culpa de un linfoma cerebral que le fue diagnosticado. Las alarmas saltaron en diciembre de 2024, cuando el cantante se encontraba en plena gira de medios. Ya en su visita a El Hormiguero dio signos de estar desorientado y dudar con algunas frases, pero fue horas después, en una grabación en La Revuelta, donde fue llevado a un hospital. Desde entonces ha estado en tratamiento y tratándose del cáncer que le fue diagnosticado.

«Esas cosas pasan, hay que pasarlas y aprender la lección», ha dicho el artista nada más sentarse en la mesa de El Hormiguero cuando Pablo Motos le ha recordado su crisis de salud.

Hasta Pablo Motos ha mencionado el programa de David Broncano (que es competencia directa) para hablar del ingreso de Raphael cuando sufrió un ictus. El cantante ha recordado: «No llegué a grabar el especial. Creo que dije alguna palabra, pero no recuerdo más».

Tras casi dos años de descanso obligado, el de Linares retomará el Raphaelísimo Tour 2026, con el que recorrerá las principales ciudades del país durante los próximos meses. Una reaparición histórica que mantendrá en vilo a España.

Sobre el ictus que sufrió en el programa de TVE, el cantante ha reconocido en Antena 3 que se acordaba «de todo». «Para mí pasó todo muy rápido, pero me llevaron al Hospital 12 de octubre», ha dicho.

«Sentí terror, pero enseguida tuve el auxilio de todo el mundo: los médicos, mi mujer y mis hijos», ha continuado diciendo Raphael. «Muy al principio pensé que podía no volver a dar conciertos, pero nunca perdí la esperanza de volver. (…) Cuando el médico me dio el diagnóstico, le pregunté cuándo podía volver a cantar. Me apasiona mi profesión y me apasiona la vida».