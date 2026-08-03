Ni bicarbonato de sodio ni vinagre: la forma ideal de eliminar la cal concentrada de los orificios de la ducha y evitar la disminución de la presión.

Uno de los problemas más comunes en los hogares es la acumulación de cal en la ducha. Con el paso del tiempo, los minerales que hay en el agua se acumulan en los pequeños orificios del cabezal o la boquilla de la ducha, lo que tiene como consecuencia que se reduzca el caudal y provoca que el agua salga de forma irregular.

Aunque mucha gente recurre al bicarbonato de sodio o al vinagre, existe una alternativa que está ganando popularidad por su eficacia: el ácido cítrico, un compuesto que disuelve la acumulación de calcio sin apenas esfuerzo. La técnica ayuda a prolongar la vida del cabezal de la ducha, además de mejorar la presión del agua. El ácido cítrico es fácil de encontrar en tiendas especializadas, tiendas de productos de limpieza o ferreterías.

Su capacidad de poder disolver los depósitos minerales lo convierte en un gran aliado en la lucha contra la cal. Para aplicarlo de manera correcta, hay que mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico, retirar el cabezal de la ducha (siempre que sea posible), dejarlo en remojo durante un periodo de entre 30 minutos y 1 hora, usar un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos de cal más incrustados y, finalmente, enjuagarlo con agua antes de volver a instalarlo.

Formación de cal y cómo evitar que aparezca

La acumulación de minerales y cal depende de la dureza del agua. Cuanto mayor sea la concentración de calcio y magnesio, más rápido se obstruirán las tuberías y los desagües de las duchas. Para poder prevenirlo, se recomienda limpiar el cabezal mensualmente, secar las superficies después de cada uso, revisar los orificios para detectar posibles obstrucciones e instalar sistemas antical o filtros para que el agua tenga un alto contenido mineral.

En ese sentido, la limpieza preventiva se vuelve fundamental para evitar obstrucciones graves y ayudar a mantener una buena presión de agua durante más tiempo. Un mantenimiento regular y sencillo es suficiente para que la ducha funcione correctamente.