Ni limón ni papel de aluminio: para quitar cualquier mancha de cal de la mampara del baño sólo necesitas esto de tu cocina

Quitar cualquier mancha de cal de la mampara del baño es posible, sólo necesitas esto de tu cocina, no tendrás que usar ni limón ni papel de aluminio. Una de las partes del baño más complicadas de limpiar es, sin duda alguna, la mampara del baño. Es una parte visible que nos ayuda a estar pendientes de un cambio de tendencia que tiene en estos días un protagonismo más alto.

Sin esas duchas largas que implementamos para luchar contra el calor, con toda la familia en casa, el baño cobra una energía diferente. La limpieza de un tipo de elemento que puede acabar siendo tan sumamente visible que hay que dejarlo como los chorros del oro, puede ser un auténtico reto. Las redes sociales nos ayudan a conseguir un resultado espectacular, invirtiendo el mínimo tiempo posible. Es cuestión de ponerse manos a la obra en busca de algunos detalles que pueden acabar siendo los que cambien nuestra forma de limpiar, olvídate del limón y del papel de aluminio, hay un elemento natural que puede ser clave para la limpieza de la mampara de la ducha.

Ni papel de aluminio ni el limón

El limón es uno de los limpiadores naturales que usamos con más frecuencia. Una fruta de lo más mediterránea que sale de la cocina. Tal y como hacían nuestras abuelas, buscamos cada vez más elementos naturales que nos ayuden a conseguir aquello que necesitamos.

Esa limpieza profunda que nos sirve para instaurar este olor que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. En especial en el baño, necesitamos un olor profundo, pero, sobre todo, eliminar esas manchas de cal que en la mampara son complicadas de eliminar.

El papel de aluminio también ha salido de la cocina y se ha convertido en un básico para una gran variedad de trucos caseros. No es el único papel que nos sirve para arrastrar esa cal que es nuestro peor enemigo. Esa capa blanca que hace que nuestra ducha se vea sucia, no tiene por qué estar visible siempre que terminamos de ducharnos.

Hay un remedio natural que puede convertirse en la mejor opción posible, sin necesidad de químicos, un producto de bajo coste y con unos resultados que realmente deberemos empezar a ver llegar a nuestra mampara.

Para quitar cualquier mancha de cal de la mampara del baño sólo necesitas esto de tu cocina

Sacar de la cocina este producto que eliminará cualquier mancha de cal de la mampara del baño te cambiará la vida y lo hará de tal forma que puede ser clave que lo tengas en mente. Un remedio natural que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma diferente.

Es hora de sacar el papel de horno del horno para usarlo como limpiador. Este papel que parece mágico evita que se pegue el bizcocho y la pizza, pero también te dejará una mampara sin ninguna mancha. Las propiedades de este tipo de papel nos hacen conseguir una limpieza importante de la mampara de la ducha.

Simplemente debes humedecer el papel de horno con un poco de agua y usarlo como bayeta para limpiar la mampara. Es uno de los trucos más sencillos y efectivos en limpieza de un baño en el que podemos conseguir una mampara que parecerá nueva.

Los expertos de Solomamparas nos dan una serie de consejos que podemos seguir para seguir con la limpieza de un baño que nos quedará perfecto: