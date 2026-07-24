La Séptima descarta definitivamente fichar a Silvia Intxaurrondo y prepara su sede al lado de Atresmedia

La cúpula de La Séptima, el nuevo canal de televisión adjudicado a un grupo de empresarios afines a Moncloa que saldrá a antena el próximo 5 de noviembre, ha descartado definitivamente la contratación de Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la1 en TVE, que se ha significado por defender cada mañana a ultranza al Gobierno de Pedro Sánchez desde la cadena pública.

Las gestiones para poner en marcha el nuevo canal de televisión avanzan. Todo apunta a que José Miguel Contreras, uno de los accionistas de Global Alconaba, la sociedad de los empresarios españoles que compraron el 7% de Prisa a Telefónica en 2022, será consejero delegado del canal, mientras que la presidencia no se descarta que pueda ser rotatoria entre Andrés Varela Entrecanales, accionista y ex socio de Contreras en La Sexta, o el argentino José Luis Manzano, que tiene un 25% de la sociedad.

Además, La Séptima está preparando su desembarco en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, donde tiene su sede también Atresmedia -Antena 3, La Sexta, Onda Cero…-. Allí estarán los platós y las oficinas de la sociedad que controlará el nuevo canal.

Un nuevo canal donde no estará finalmente Silvia Intxaurrondo. Hace unos días este diario publicaba que había conversaciones entre ella y la cúpula de la nueva cadena, pero que las pretensiones económicas de la actual presentadora de TVE hacían prácticamente imposible su contratación. Su sueldo actual en TVE es de unos 150.000 euros anuales pero pedía una importante mejora sobre esa cifra.

«No va a estar en La Séptima», señalan contundentes fuentes conocedoras de la situación. «Eso no va a pasar. Ahora mismo la cúpula del nuevo canal está buscando otro perfil de presentador y de periodista. No tienen fondos para meterse en una guerra de sueldos con nadie», señalan.

«Quieren caras más nuevas, que sorprendan al espectador, pero no la misma cara para hacer lo mismo que ya hacen en otro canal», señalan. Además, ya está prácticamente atado el fichaje de Javier Ruiz, que será también directivo de la cadena, por lo que ahora buscan caras nuevas.

Silvia Intxaurrondo se quedará por tanto en TVE, pese a que al comienzo de sus vacaciones sembró dudas en la cadena pública porque dejó vacío su camerino.

La periodista está pendiente de que se dicte sentencia de la demanda que interpuso contra RTVE por rebajarle el sueldo en más de 100.000 euros cuando dejó de pagarla a través de una empresa y la contrató directamente bajo el marco del convenio colectivo interno -tras una inspección de Trabajo que determinó que su contratación era irregular-.

Silvia Intxaurrondo quiere que el juez sentencie que tiene derecho a una plaza indefinida no fija -que dificulta despedirla de la cadena pública aunque no le da plaza fija hasta que no haga una oposición- y a recuperar su sueldo anterior al cambio de contrato, unos 253.000 euros anuales.

El programa que presenta la periodista se ha convertido en líder de las mañanas, aunque ahora estando ella de vacaciones también sigue siendo líder. Fue líder incluso cuando estuvo 20 minutos en negro por un apagón.