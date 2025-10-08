Hachazo de RTVE al sueldo de Silvia Intxaurrondo, presentadora y directora del programa La Hora de la 1 en TVE. Tras la denuncia y posterior investigación de la Inspección de Trabajo, la cúpula de RTVE decidió dar de alta directamente en la Seguridad Social a la periodista, e iniciar una negociación con ella para dejar de pagarle a su sociedad, Sukun Comunicación, y rebajarle el sueldo de hasta 260.000 euros que ha estado cobrando en los dos últimos años.

El resultado de esa negociación ha sido que RTVE ha rebajado el sueldo anual a Silvia Intxaurrondo en más de 100.000 euros, que ella ha tenido que aceptar. Su sueldo anual ha quedado en unos 130.000 euros, según fuentes sindicales de la cadena pública. Desde mediados de septiembre tiene ya este nuevo sueldo, cuando se han cumplido los dos años de su contrato anterior.

«Se le ha dado de alta en la Seguridad Social, pasa a ser una persona más de convenio de RTVE, y cobra un salario base y pluses por presentadora y directora de programa, como cualquier empleada», señalan fuentes internas conocedoras de su nuevo contrato.

La decisión de RTVE, presidida desde diciembre pasado por José Pablo López, se ha producido después de la investigación -iniciada a finales de 2024 por una denuncia anónima- y la posterior resolución de la Inspección de Trabajo sobre el anterior contrato y la fórmula elegida para pagarle el sueldo. Además, ahora en su nueva situación contractual tiene exclusividad, por lo que no podrá aumentar su sueldo con otros trabajos.

Se da la circunstancia de que Silvia Intxaurrondo va a cobrar menos que otros periodistas externos contratados por la cadena pública, como es el caso de Pepa Bueno, presentadora del Telediario 2. Intxaurrondo tiene ahora si quiere la opción de denunciar a RTVE ante la justicia para tratar de recuperar su sueldo anterior.

Como publicó este diario, la Inspección de Trabajo resolvió que el contrato de Silvia Intxaurrondo era irregular porque tenía que ser RTVE la que diera de alta directamente a la trabajadora en la Seguridad Social. RTVE cumplió con el mandato de Trabajo y la dio de alta, y ahora ha cerrado ya su nuevo contrato, que reduce de forma importante su salario.

No es la primera vez que le ocurre esto a Silvia Intxaurrondo. Cuando entró en 2021 en RTVE también cobraba a través de otra sociedad, Ugarit & Babel, donde estaba junto a su pareja, Farouk Jhinaoui. En 2023, cuando se renovó por dos temporadas su contrato, la dio de baja y pasó a cobrar a través de Sukun Comunicación, donde aparece también su pareja.

Pero ya antes también cobraba a través de una sociedad en Telemadrid. La cadena pública madrileña, que dirigía José Pablo López, también le pagaban su salario como presentadora de Informativos a su sociedad Ugarit & Babel, como publicó este diario. Otra denuncia a la Inspección de Trabajo motivó que Telemadrid la contratara como personal de plantilla y dejara de cobrar a través de una sociedad. Es el mismo mecanismo que ha vivido ahora en RTVE.

Silvia Intxaurrondo decidió además salir de los órganos de administración de Sukun Comunicación hace unos días, según adelantó Dircomfidencial. Ahora queda como único administrador de esta empresa su pareja, y además han cambiado el domicilio social.

Queda pendiente todavía que Hacienda analice dos denuncias contra ella. La sociedad con la que Silvia Intxaurrondo cobraba de RTVE ha declarado estos dos últimos años pérdidas de 264 euros en 2024 y 976 euros en 2023. Esos dos años declaró unos ingresos de 241.899 euros en 2024 y 78.000 euros en 2023 -sólo cobró aquí desde septiembre ese año-.

Las cifras resultaron más que sospechosas para varios ciudadanos, que decidieron denunciar a la periodista ante Hacienda para que investigara la existencia de algún tipo de delito fiscal, como publicó este diario.