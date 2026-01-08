El polvorín iraní a punto de estallar: las protestas masivas ya llegan a Teherán con gritos de «¡muerte a Jamenei!»

Las cada vez más masivas protestas en Irán contra el dictatorial régimen terrorista de los ayatolas que están multiplicando en ciudades del país han llegado ya a Teherán, la capital.

En muchas de esas manifestaciones, los asistentes se atreven a gritar «¡muerte a Jamenei!», el líder supremo iraní y han llegado quemar o romper imágenes del ayatola. De hecho, esta jueves se ha viralizado la foto de una mujer iraní con una foto ardiendo del sátrapa Jamenei, que utiliza para prender un cigarrillo.

Cada vez son más los ciudadanos que se atreven a salir a las calles pese a la represión cometida por las fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas que se han venido registrando en varias ciudades del país en los últimos días.

#ayatolas #ultimahora ♬ sonido original – OKDIARIO @okdiario_oficial 🔴 Irán bloquea las conexiones a Internet fuera del país. La red de internet ha sido cortada en todo el territorio iraní en plena escalada de las protestas contra el régimen islámico de los ayatolás. Las movilizaciones, que cumplen ya 12 días, desafían abiertamente al poder en un contexto marcado por el deterioro socioeconómico del país, mientras organizaciones y activistas denuncian un endurecimiento de la represión contra los manifestantes. Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán salieron a la calle para protestar por el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó concentraciones similares en otras ciudades. Desde entonces, las protestas se han extendido a 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales, y han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, en una de las mayores oleadas de contestación social de los últimos años. #iran

De acuerdo con las cifras que manejan algunas ONG, al menos una treintena de personas habría muerto a manos de la policía del régimen.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes -con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial-, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas.

Las masivas protestas que ya señalan a Jamenei, estallaron en Irán a finales de diciembre del año pasado iniciadas por comerciantes en el Gran Bazar de Teherán ante la grave crisis económica por la hiperinflación del 42%, una depreciación histórica del rial (hasta 1.470.000 por dólar) y la tremenda escasez de bienes básicos.

Rápidamente, se extendieron a más de 100 ciudades en 27 provincias, evolucionando de demandas económicas a consignas antigubernamentales como «¡Muerte al dictador!» y llamadas al cambio de régimen, con peticiones de la reinstauración de la dinastía de los Sah y de Reza Pahlevi, el hijo vivo del último emperador.

Hasta enero de 2026, organizaciones de derechos humanos reportan al menos 36 muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos por la represión de fuerzas de seguridad, que han usado munición real y gas lacrimógeno. El gobierno reconoce el derecho a protestar pacíficamente, pero critica las injerencias extranjeras.

Irán ha sido acusado por Estados Unidos, Israel y varios gobiernos occidentales de financiar grupos terroristas, como Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y a los hutíes de Ansar Allah, en Yemen. Según el Departamento del Tesoro de EEUU, Teherán les proporciona cientos de millones de dólares anuales: hasta 700 millones a Hezbolá, alrededor de 100 millones a Hamás y apoyo significativo a los hutíes en armas y entrenamiento.

Estos fondos, canalizados a través de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, incluyen transferencias en efectivo, criptomonedas y redes de evasión de sanciones. Irán niega estas acusaciones, afirmando que su apoyo es humanitario o político, no para terrorismo. La ONU y algunos think tanks confirman envíos de armas interceptados.