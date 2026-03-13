La recaudación de Hacienda con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado un 8,4% en 2024, casi tres veces más que la economía, que creció el 3,5% en el mismo periodo. Esto sucede tras la aprobación de «97 subidas (de impuestos y cotizaciones) o endurecimientos fiscales» desde 2018, según el Impuestómetro elaborado por el Instituto Juan de Mariana (IJM).

De esta forma, el Ejecutivo socialista ha alcanzado «una recaudación histórica de 294.734 millones de euros», un máximo histórico de ganancias estatales gracias a incrementar la presión sobre los ciudadanos y, especialmente, las empresas de España.

En ese sentido, el IJM ha descubierto que «el Impuesto de Sociedades» ha experimentado «una expansión notable» con este Gobierno. En 2024, la recaudación a través de este tributo alcanzó los 39.096 millones de euros, mientras que en 2018, año en el que Sánchez entró en el poder, se encontraba en los 24.838 millones de euros. Por tanto, se ha disparado un considerable 57% en todo ese tiempo.

La recaudación de Sánchez

«España mantiene uno de los tipos nominales más altos de la UE (25%, frente a una media del 21%)», advierte el instituto. «El incremento recaudatorio se explica en gran parte por mayor presión fiscal sobre las empresas, no por una ampliación orgánica de la actividad empresarial, que de hecho presentaba en 2024 unos márgenes similares a los alcanzados en 2019», argumenta el estudio.

De hecho, «el análisis basado en la Curva de Laffer muestra que el punto de equilibrio recaudatorio para el Impuesto de Sociedades alcanza el 21,6%, por debajo del 25% que se adopta de forma general».

Esto quiere decir que una reducción de 3,4 puntos permitiría mantener o incluso mejorar «la recaudación, al ampliar las bases imponibles». «De esta forma, un escenario con menos impuestos acabaría trayendo un nivel similar o superior de ingresos fiscales, a través de un aumento de la actividad privada», concluyen los profesionales.

España se sitúa en el tramo alto de la UE en fiscalidad empresarial. «De entre los pocos países que presentan un Impuesto de Sociedades más alto, tres de ellos (Alemania, Italia y Países Bajos) han anunciado que pondrán en marcha rebajas relevantes durante los próximos años», recuerda el IJM. «En materia de competitividad fiscal, el ranking para los países de la OCDE muestra que los impuestos aplicados a las empresas se sitúan en el puesto 29 de 38», advierte.

Por otro lado, la evidencia científica rescatada por este estudio demuestra «que en torno al 50% del Impuesto de Sociedades se traslada a los trabajadores, en forma de ingresos más bajos», por lo que las empresas no son las únicas víctimas de este sistema fiscal. «El efecto que tiene este gravamen sobre los salarios asciende, pues, a 942 euros anuales de menor remuneración por cada trabajador ocupado», alertan.

«La evidencia presentada sugiere que una reducción del IS hacia el entorno del 21% ni siquiera amenazaría los ingresos públicos, pero además ayudaría a elevar la inversión y la productividad, mejorando la posición competitiva de España e incrementando los incentivos para hacer negocios en nuestro país», afirman los analistas. «Un modelo fiscal más eficiente y menos distorsionador reforzaría el crecimiento, la actividad privada y el dinamismo de la economía», sentencia el informe.