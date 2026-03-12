La empresa textil Inditex contribuyó a Hacienda en 2025 con una «recaudación tributaria» de «casi 2.600 millones de euros» en España, exactamente la misma cantidad que ingresa con Pull&Bear a nivel mundial. En la práctica, esto es como si la compañía que fundó Amancio Ortega tuviera las tiendas de este formato trabajando todo el año y en todo el globo para pagar los impuestos españoles. Es más, la cantidad de fiscalidad que soporta es mucho mayor, dado que también tiene que aportar al fisco en los países en los que está presente.

En concreto, los tributos que abonó Inditex «en 2025» se situaron «casi en los 10.000 millones de euros, incluyendo los ingresos recaudados en España, que representaron casi 2.600 millones». Así lo ha afirmado Óscar García Maceiras, el consejero delegado del grupo, durante la presentación de los resultados de la empresa en 2025.

Según Maceiras, esa cantidad «se explica porque España pesa casi el 16% de la renta del grupo y por el efecto sede». Sin embargo, la cantidad que recibió Hacienda en 2025 de esta empresa es tal que se asemeja a los 2.546 millones de euros de ventas netas que Inditex tuvo a través de Pull&Bear, según los datos reflejados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si se tiene en cuenta la contribución tributaria global de la compañía, es decir, los 10.000 millones de euros que las agencias tributarias de todo el mundo se han llevado de esta empresa, se puede concluir que los Estados, en conjunto, han sacado más provecho de la actividad de esta empresa que ella misma.

Hacienda se queda con Pull&Bear de Inditex

El beneficio neto en 2025 ascendió a 6.220 millones de euros, o lo que es lo mismo, la contribución tributaria es un sorprendente 60% mayor que las ganancias de la empresa con más capitalización de España.

Teniendo en cuenta sólo los cerca de 2.600 millones de euros que se lleva la Hacienda española de Inditex, el fisco recauda más de esta empresa que todos los ingresos de Massimo Dutti o de Oysho.

Con ese dinero, si se utilizara correctamente, el Estado podría construir más de 20 hospitales, más de 860 colegios o 1,7 millones de metros cuadrados de viviendas de protección oficial (VPOs). De esta forma, Inditex ya no sólo es una pieza clave en la economía española, sino también en la recaudación de Hacienda. Un peso que, además, se incrementa con los años.

De hecho, las ventas de la empresa globales en 2025 aumentaron en un 3,2%, hasta los 39.864 millones de euros, algo que muestra que » colecciones fueron bien recibidas por los clientes».

En ese sentido, la textil considera que su evolución ha sido «muy satisfactoria, tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas». Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7,0%.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 5,0%, hasta 11.267 millones de euros, y el Ebit un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros. El resultado antes de impuestos (BAI) aumentó un 5,8%, hasta 8.020 millones de euros y, por último, el beneficio neto se incrementó un 6,0%, hasta 6.220 millones de euros, «sobre la base del sólido crecimiento de los últimos años».