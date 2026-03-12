¿Hay que declarar lo que gano en Trade Republic? Hacienda te contesta

Trade Republic lleva tiempo moviéndose entre las opciones favoritas de muchos ahorradores en España, donde ya sobrepasa el millón de clientes, y sobre todo desde que empezó a ofrecer intereses competitivos en su cuenta remunerada. Con el paso de los meses esos tipos han ido cambiando, pero aun así la plataforma sigue despertando interés. Y, casi al mismo ritmo, han empezado a surgir dudas sobre cómo se debe reflejar ese dinero en la declaración de la Renta, especialmente entre quienes usan la aplicación desde hace años.

El 2025 ha sido un punto de inflexión para la entidad, porque ya no opera como un banco extranjero a ojos de Hacienda. Con la llegada de la sucursal española y la activación del IBAN nacional, la fiscalidad del usuario ha cambiado. Lo que parecía un simple paso administrativo ha terminado afectando a la forma en la que se declaran los intereses. De este modo, a muchos clientes les ha pasado lo mismo, y es que al revisar sus movimientos se han dado cuenta de que parte de los intereses no lleva retención y eso obliga a incluirlos de manera manual. Esto ha generado dudas, en especial entre quienes abrieron la cuenta antes del IBAN español y ahora necesitan distinguir qué parte debe introducirse en la campaña de la Renta de 2026.

¿Hay que declarar lo que gano en Trade Republic?

Hasta hace poco, Trade Republic operaba como entidad extranjera. Eso significa que, a efectos fiscales, funcionaba igual que cualquier banco situado fuera de España. No retenía impuestos y tampoco enviaba información a la Agencia Tributaria.

Todo esto cambia en 2025, cuando el banco recibe autorización para funcionar como sucursal española y anima a sus clientes a activar el nuevo IBAN. Ese detalle, que en apariencia no debería tener mayor trascendencia, marca un antes y un después. Desde el momento en que el usuario empieza a operar con el IBAN español, los intereses ya llevan retención y la entidad sí comunica los datos a Hacienda.

Intereses generados antes y después del cambio

En un mismo ejercicio fiscal puede haber dos tipos de intereses, por un lado los generados antes de la activación del IBAN español y que no tienen retención mientras que por otro lado debemos tener en cuenta los generados después, ya con la fiscalidad habitual de un banco español Entonces, los segundos aparecerán automáticamente en los datos fiscales mientras que los otros no. Y por eso el usuario debe incorporarlos manualmente.

Este matiz afecta directamente a la campaña de la Renta de 2026. Quien activó el IBAN a mitad de año tendrá que separar los intereses de ambos periodos usando los extractos disponibles en la aplicación.

Cómo incluir lo que falta en la declaración, paso a paso pero sin casillas concretas

Los intereses de Trade Republic se declaran igual que los de una cuenta remunerada tradicional: como rendimientos del capital mobiliario. No hace falta conocer aún las casillas exactas del programa, porque cambian cada año, pero sí entender cómo debe introducirse la información.

El contribuyente debe:

Revisar cuánto ha generado la cuenta antes de usar el IBAN español.

Introducir ese importe como rendimiento de capital mobiliario sin retención.

como rendimiento de capital mobiliario sin retención. Comprobar que el resto de intereses ya aparece automáticamente en los datos fiscales.

en los datos fiscales. Guardar los extractos por si Hacienda solicita aclaraciones.

No hay más trámite. Lo único que cambia es que ahora una parte estará informada por el banco y otra no.

Tipos de IRPF aplicables y cómo se calcula realmente lo que pagarás

Una vez sumados todos los intereses del año, Hacienda aplica la escala del ahorro, por lo que no depende de Trade Republic, sino del total de rendimientos que tengas.

Los tramos actuales son:

19% hasta 6.000 euros

21% desde 6.000,01 hasta 50.000 euros

23% para importes superiores

Esto quiere decir que, aunque Trade Republic no retuviera nada durante la primera parte del año, el tipo final es el mismo que si los intereses provinieran de un banco español.

Cuándo interviene el modelo 720 y cuándo puedes olvidarte de él

No todos los usuarios de Trade Republic tienen que pensar en el modelo 720. Sólo es obligatorio cuando el conjunto de bienes en el extranjero supera los 50.000 euros. En esa cifra se incluyen el saldo disponible y también las inversiones custodiadas fuera de España, así que si no llegas a ese umbral, no tienes que presentar nada pero si lo superas, el modelo se presenta entre enero y marzo, y sólo se repite si los bienes aumentan más de 20.000 euros o se cancela la cuenta.

En definitiva, no tiene relación directa con la Renta, pero sí con la obligación informativa sobre activos situados fuera del país, si bien lo que mira Hacienda es todo interés generado ya que todo tributa, de modo que al final no importa que el banco fuera alemán, español o que cambiaras el IBAN a mitad de año, aunque lo generado antes del IBAN español deberás informarlo tú porque lo que generaste después ya lo enviará el banco directamente.