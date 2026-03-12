El Gobierno de Pedro Sánchez dará protección médica «prioritaria» a los extranjeros ilegales sólo con la presentación de una petición de «protección internacional o temporal». Es decir, que no necesitarán que se les otorgue este derecho, sino que bastará con la solicitud, más allá de que cumplan con los requisitos para que se les considere como tal.

El Gobierno, a petición de la cartera de Sanidad de Mónica García, aprobó este martes en el Consejo de Ministros un real decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

Entre los puntos que desarrolla este texto está la «protección prioritaria para colectivos vulnerables». Sin embargo, no se detalla qué implicará esta preferencia sobre el resto de colectivos. Sólo explica que se le garantizará «el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública». Y lo tendrán «con independencia de su situación administrativa». Es decir, incluso aunque no hayan regularizado su situación en el país y se encuentren en situación ilegal.

Los colectivos que el Gobierno reconoce como «prioritarios», entre otros, son los que soliciten «protección internacional o temporal». Y «extiende» este derecho a «solicitantes de protección internacional o temporal». Es decir, que bastará con pedirlo, más allá de que reúna las condiciones para obtenerlo, para poder acceder a esta «protección prioritaria».

Contra las comunidades ‘rebeldes’

El nuevo decreto del Gobierno pretende forzar a todas las comunidades a aplicar la sanidad universal. El Gobierno socialista intentó establecerlo nada más llegar al poder en 2018 a través de otro decreto. Sin embargo, algunas autonomías se opusieron a ello y criticaron que abría las puertas a que hubiera «turismo sanitario».

Ahora, fuentes de Sanidad confirman que este nuevo texto evitará que haya comunidades que se escaqueen y, por tanto, obligará a aplicar la sanidad universal a todas las autonomías, incluso aunque se opongan. Algo que aseguran que debió haberse hecho extensible a todas las

El ministerio de Mónica García asegura, sin embargo, que el objetivo es «establecer un procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes».

Para acceder a la sanidad pública bastará una «declaración responsable». Esto es, un documento que «no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia».

El Gobierno amplía la «protección prioritaria» no sólo a los solicitantes de protección internacional o temporal, sino a menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, sexual o de trata y a personas en situación de vulnerabilidad. Esto debe acreditarse a través de un «informe de acreditación de especial vulnerabilidad» que deberá ser emitido por los servicios sociales de las comunidades autónomas.