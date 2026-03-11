Claudia Salas: quién es, edad, biografía y series de la actriz española

Claudia Calvo Salas (Madrid, 23 de julio de 1994) es una actriz española reconocida principalmente por sus papeles en varias series televisivas populares en Netflix o Movistar+. Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran:

Rebeka en la serie de Netflix Élite (2019-2021).

en la serie de Netflix Élite (2019-2021). Escalante en la serie de Movistar+ La peste (2019).

en la serie de Movistar+ La peste (2019). Toni en la serie de AtresPlayer La ruta.

¿Quién es Claudia Salas?

Es una actriz española con una trayectoria destacada tanto en televisión como en cine y teatro. Comenzó su trayectoria como actriz en televisión con la serie diaria de Televisión Española, Seis hermanas. Más adelante participó en Centro Médico, Playfriends y C.R.A.K.S.

En enero de 2019 se confirmó su incorporación a Élite a partir de la segunda temporada, interpretando a Rebeka Parrilla López, una joven acaudalada que llega al colegio Las Encinas. Posteriormente, retomó este papel en Élite: historias breves, también en Netflix. Ese mismo año se unió a La peste como Escalante, rol que le valió una nominación a actriz revelación en los Premios Unión de Actores y Actrices.

En 2021 debutó en el cine con Cerdita, dirigida por Carlota Pereda, interpretando a Maca. En 2022 protagonizó la serie La ruta como Toni, por la que fue nominada a mejor actriz protagonista. Al año siguiente, formó parte del reparto principal de Las pelotaris 1926, junto a Zuria Vega y María de Nati.

¿Cuántos años tiene Claudia Salas?

La actriz nació el 23 de julio de 1994. Tiene 31 años.

¿Dónde nació Claudia Salas?

Claudia Salas nació en Puente de Vallecas en Madrid.

¿Qué series y películas ha hecho Claudia Salas?

La actriz ha trabajado en televisión, cine y teatro. Aquí te hago un resumen organizado por tipo de proyecto:

Televisión

Seis hermanas (2015) – Doncella (1 episodio)

Centro Médico – Extra (1 episodio)

Playfriends (2018) – Artista Friend (12 episodios)

Élite (2019–2022) – Rebeka Rebe Parrilla López (32 episodios)

La peste (2019) – Escalante (6 episodios)

Élite: historias breves (2021) – Rebeka Parrilla López (6 episodios)

La ruta (2022; 2025) – Antonia «Toni» Mochales (10 episodios)

Las pelotaris 1926 (2023) – Idoia Rekalde (8 episodios)

Furia (2025) – Tina (8 episodios)

Salvador (2026) – Julia (8 episodios)

Esa noche (2026) – Paula (6 episodios)

Cine

Cerdita (2022) – Macarena Maca, dirigida por Carlota Pereda

Invasión (2024) – María, dirigida por David Martín-Porra

Disforia (2025) – Vera, dirigida por Christopher Cartagena

¿En qué serie se hizo famosa Claudia Salas?

La actriz se hizo famosa por su papel de Rebeka Parrilla López en la serie de Netflix Élite, a partir de la segunda temporada en 2019. Este papel le dio gran visibilidad.

¿Qué personaje interpreta Claudia Salas en Élite?

En Élite, Claudia Salas interpreta a Rebeka Rebe Parrilla López, una joven adinerada que llega al colegio Las Encinas a partir de la segunda temporada.

¿Claudia Salas tiene pareja?

No ha confirmado públicamente tener pareja actualmente ni ha hablado abiertamente de su vida sentimental en entrevistas o perfiles oficiales. Ella mantiene bastante privacidad sobre su vida personal y romántica, apartada del foco mediático.

¿Qué estudió Claudia Salas?

Claudia Salas estudió Arte Dramático en la escuela Arte 4 de Madrid, donde se formó en interpretación y teatro. Durante su etapa allí participó en varias obras teatrales, como El sueño de una noche de verano y La importancia de llamarse Ernesto.

¿En qué plataformas se pueden ver las series de Claudia Salas?

Las series en las que ha participado Claudia Salas están disponibles en distintas plataformas según el proyecto:

Netflix

Élite (2019–2022)

Élite: historias breves (2021)

Movistar+

La peste (2019)

AtresPlayer Premium

La ruta (2022; 2025)

¿Qué premios ha ganado Claudia Salas?

Claudia Salas ha recibido varios premios importantes por su trabajo en televisión y cine. Los más destacados son:

Premios ganados

2023 – Premios Feroz: Mejor actriz protagonista de una serie por La ruta como Toni Mochales.

2025 – Premio Ondas: Mejor actriz femenina (al elenco) por Furia como Tina.

2025 – Premio Escena: Mejor actriz de reparto de una serie por Furia como Tina.

Nominaciones importantes

2020 – Unión de Actores y Actrices: Mejor actriz revelación de televisión por La peste como Escalante.

2025 – Premio Lorca: Mejor actriz de reparto por Disforia como Vera.