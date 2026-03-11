El atestado de la fiesta del ex diputado socialista Felipe Sicilia en pandemia con coca a granel solo pudo desaparecer por «orden expresa» del Ministerio del Interior. Así lo aseguran a OKDIARIO fuentes policiales. «Una acción de este tipo no podría realizarse sin una orden expresa procedente de un cargo de muy alto nivel dentro de la Policía Nacional o del propio Ministerio del Interior», sostienen.

Se pronuncian así sobre las revelaciones de Koldo García Izaguirre en una entrevista concedida a OKDIARIO antes de su entrada en prisión, en la que el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos reconoció su participación en la gestión de un incidente policial ocurrido durante la pandemia, con el entonces diputado socialista Felipe Sicilia como protagonista.

Según informa Koldo García en dicha entrevista exclusiva, durante el estado de alarma decretado durante la pandemia se celebró en Madrid una fiesta ilegal en la que estaba presente Sicilia y en la que intervinieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El atestado levantado por los agentes como consecuencia de esa intervención habría desaparecido posteriormente.

«Al parecer, desapareció», declara Koldo García en esta entrevista realizada por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, señalando que «nunca más se supo» de dicho documento. Además, detalla que fue él mismo quien «gestionó» el asunto, a petición de «gente del Gobierno».

Koldo García afirma que la instrucción habría partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien señala no habérselo escuchado directamente a él. Además, señala que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenía conocimiento de los hechos.

El sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, manifiesta su «profunda preocupación» ante estos hechos que apuntan a la posible desaparición o eliminación de un atestado policial relacionado con el ex diputado del PSOE Felipe Sicilia.

Y exige una investigación «independiente y exhaustiva que permita determinar si realmente se ha producido la desaparición o manipulación de documentación policial, así como identificar a los responsables y depurar todas las responsabilidades que correspondan».

«La transparencia y el respeto al Estado de Derecho deben estar por encima de cualquier interés político», sentencia Aarón Rivero, secretario general de Jupol.

Sánchez y Marlaska denunciados por Vox

Tras este escándalo, Vox ha presentado una denuncia contra Sánchez y Marlaska. Les imputa cinco delitos: prevaricación (artículo 404 del Código Penal); omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408), delito de infidelidad en la custodia de documentos (artículo 413), tráfico de influencias (artículos 428, 429 y 430) y cohecho (artículos 419 y 424).

El sindicato mayoritario de la Policía pone el foco en que «resulta llamativo que las informaciones conocidas coincidan temporalmente con la salida de Felipe Sicilia de la actividad política». «Una circunstancia que, sin prejuzgar los hechos, refuerza la necesidad de esclarecer lo ocurrido con total transparencia», manifiesta.

Jupol aclara que «no es nada sencillo que desaparezca un atestado policial». «Los procedimientos internos de la Policía Nacional cuentan con múltiples mecanismos de control y trazabilidad. Cualquier modificación, eliminación o alteración de documentación policial deja necesariamente un rastro en los sistemas, por lo que una acción de este tipo no podría realizarse sin una orden expresa procedente de un cargo de muy alto nivel dentro de la Policía Nacional o del propio Ministerio del Interior», asevera.

Cabe recordar que Koldo García no es el único que apunta en esta dirección. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, ha confirmado los mismos hechos en otra entrevista exclusiva en OKDIARIO poco antes de su ingreso en la cárcel.

En concreto, Ábalos reconoció que la Policía le informó del incidente en plena pandemia: una fiesta en un hotel en la que, entre los participantes, podría haber estado el diputado socialista Felipe Sicilia, en la que se consumió cocaína. «Me lo dijeron en el sentido de que, como secretario de Organización, estuviera prevenido por la trascendencia que pudiera tener», declaró.

Preguntado sobre qué había ocurrido con el atestado, señaló lo siguiente: «Cuando pregunté, no había ocurrido. Oficialmente, no ocurrió». Preguntado entonces si eso significaba que los hechos habían sido borrados, recalcó que le habían trasladado que ocurrió, pero cuando preguntó, «no había ocurrido».

Otras polémicas de Sicilia

Por otra parte, Jupol recuerda que no es la primera vez que advierte de situaciones relacionadas con Felipe Sicilia dentro de la Policía Nacional. Ya en el año 2023, el sindicato mayoritario de la Policía denunció públicamente la designación de este ex diputado socialista para un puesto de libre designación en el Tribunal Constitucional. Una plaza altamente demandada por los agentes y que fue adjudicada, a juicio de Jupol, «sin la transparencia ni los criterios objetivos que deberían regir este tipo de nombramientos».

Este sindicato denunció entonces que dicha designación se realizó sin luz ni taquígrafos y «de manera arbitraria, generando una evidente desigualdad de condiciones con el resto de policías nacionales que aspiraban a ese puesto».

Desde Jupol señalaron entonces que este tipo de decisiones alimentan las sospechas de enchufismo dentro de determinadas estructuras de la Policía Nacional, especialmente en los puestos de libre designación.

Por otra parte, respecto a que se celebrara una fiesta en plena pandemia, este sindicato indica que «cualquier otro ciudadano hubiera sido sancionado por organizar una fiesta de estas características durante las restricciones sanitarias».

«Además, si tal y como se ha publicado, existían grandes cantidades de cocaína en dicha fiesta, lo normal en una intervención policial habría sido la inmediata actuació de los agentes, incluyendo posibles detenciones y la apertura de las correspondientes diligencias penales», apunta.

Por ello, este sindicato insiste en que es imprescindible esclarecer qué ocurrió.

Desde Jupol reiteran su compromiso con la defensa de la profesionalidad, la legalidad y la independencia de la Policía Nacional. «Ningún agente está por encima de la ley y ninguna actuación irregular puede quedar sin investigar. Por ello, exigimos una investigación independiente, transparente y completa que permita aclarar los hechos y garantizar que, en caso de haberse producido irregularidades, se depuren todas las responsabilidades sin excepciones», concluye Aarón Rivero.