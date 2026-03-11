Dos detenidos y coches de lujo incautados en las mansiones de Mallorca del oligarca ruso vinculado a Putin

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y ha incautado una gran cantidad de dinero y coches de alta gama tras los registros practicados este pasado lunes en varias mansiones de lujo de Mallorca vinculadas al poderoso magnate ruso Nikolai Kolesov, vinculado a la industria armamentístico y muy próximo al presidente de su país, Vladimir Putin.

Entre los arrestados se encuentran la mujer de un ex trabajador de una inmobiliaria de Portals Nous y una abogada de origen moldavo que habría participado como traductora de Kolesov y como apoderada en hasta cuatro compraventas de casas del ruso en el municipio de Calvià.

La letrada está acusada de varios delitos como blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, alzamiento e insolvencia punibble. En las próximas horas pasará a disposición judicial junto con la otra detenida.

En total, a Kolesov se le atribuyen hasta cinco mansiones inscritas a nombre de familiares del propio magnate con el objetivo de burlar el embargo decretado por parte de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania, según los datos que ha recabado Fundación Anticorrupción, un grupo opositor al gobierno de Putin.

Además, según informa EFE, Kolesov también es director general de Russian Helicopters, el principal proveedor de helicópteros para el ejército ruso.

Según informa el periódico El País, el conjunto de las villas que corren a cargo de este poderoso directivo del sector armamentístico de Rusia, tendrían un valor total aproximado de hasta 18 millones de euros. Tres de ellas, según figura en la denuncia, son propiedad del hijo del oligarca, que supuestamente las adquirió cuando tenía tan sólo cuatro años.

Entre las casas registradas por la Policía Nacional se encuentra un chalé de 1.200 metros cuadrados y con piscina situado en el municipio de Calvià, muy cerca del mar. La villa fue adquirida en el año 2014 por una empresa rusa de conectores eléctricos ligada al empresario y en 2022 pasó a figurar a nombre de su hija, que por aquel entonces tenía cuatro años.

Además, también se le atribuye otro chalé en la misma zona, de unos 500 metros cuadrados y valorado en alrededor de tres millones de euros. En este casp, la villa figura a nombre de una hermana suya de 72 años de edad.

Por último, los investigadores han identificado una tercera villa, compuesta por tres casas anexas entre sí, con una superficie total de 750 metros cuadrados y valoradas en 10 millones de euros. También está ubicada con privilegiadas vistas al mar en la localidad de Magaluf.