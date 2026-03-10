La Policía registra 5 mansiones de lujo en Mallorca de un magnate de las armas ruso vinculado a Putin

La Policía Nacional registró este pasado lunes varias mansiones de lujo de Mallorca vinculadas al poderoso magnate ruso Nikolai Kolesov, vinculado a la industria armamentístico y muy próximo al presidente de su país, Vladimir Putin.

En total, a este fabricante de armas se le atribuyen hasta cinco mansiones inscritas a nombre de familiares del propio Kolesov con el objetivo de burlar el embargo decretado por parte de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania, según los datos que ha recabado Fundación Anticorrupción, un grupo opositor al gobierno de Putin.

Según informa el periódico El País, el conjunto de las villas que corren a cargo de este poderoso directivo del sector armamentístico de Rusia, tendrían un valor total aproximado de hasta 18 millones de euros. Tres de ellas, según figura en la denuncia, son propiedad del hijo del oligarca, que supuestamente las adquirió cuando tenía tan sólo cuatro años.

Entre las casas de Nikolai Kolesov se encuentra un chalé de 1.200 metros cuadrados y con piscina situado en el municipio de Calvià, muy cerca del mar. La villa fue adquirida en el año 2014 por una empresa rusa de conectores eléctricos ligada al empresario y en 2022 pasó a figurar a nombre de su hija, que por aquel entonces tenía cuatro años.

Además, también se le atribuye otro chalé en la misma zona, de unos 500 metros cuadrados y valorado en alrededor de tres millones de euros. En este casp, la villa figura a nombre de una hermana suya de 72 años de edad.

Por último, los investigadores han identificado una tercera villa, compuesta por tres casas anexas entre sí, con una superficie total de 750 metros cuadrados y valoradas en 10 millones de euros. También está ubicada con privilegiadas vistas al mar en la localidad de Magaluf.

Nada más denunciar todos estos hechos, la Fundación Anticorrupción exigió a las autoridades españolas que iniciaran una profunda investigación para descubrir la verdadera titularidad de estos inmuebles de Mallorca e imponer las sanciones correspondientes.

De hecho, segçun recoge El País y EFE, un listado de la Comisión Europea en 2024 ya puso en su radar a este magnate ruso y a su compañía al ser «clave en el complejo militar-industrial ruso», ya que sus equipos son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas.