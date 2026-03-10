Juan Roig ha anunciado unos resultados récord para Mercadona en el 2025, con unas ganancias de 41.900 millones de euros, un 8% más que en el año anterior, que supuso 38.800 millones de euros.

Por otro lado, el incremento de clientes también ha sido notable, ya que se ha subido en 115 tickets, es decir, clientes, por tienda y día. Y en total, en 2025, se ha logrado 2.675 tickets de compra. Mientras que la cuota de mercado ha subido un 0,6% en euros y ya supone un 28,7% de cuota en el mercado.

Asimismo, la venta online ha sido de 1.061 de ventas y ya supone un 2,5% del total de la facturación. De igual formal, actualmente se cuenta en Mercadona con 6 colmenas, y se está poniendo en marcha la séptima colmena. En concreto, se va a desarrollar en Vallecas, «donde estamos contratando a 400 personas», ha afirmado juan Roig, presidente de Mercadona.

El negocio de Mercadona en Portugal

Sobre el negocio en Portugal, Roig ha afirmado que estamos «muy contentos». En la actualidad, se cuenta con 69 tiendas en Portugal. Así, el negocio de Portugal ha generado 2.092 millones de euros más, y en este país se ha llevado a cabo una inversión de 140 millones. Por tanto, en total «hemos ganado 26 millones de euros en Portugal y se han llevado a cabo 9 nuevas aperturas en 2025», ha explicado Roig.

En cuánto al número de locales, la cifra de tiendas ahora es de 1.672 locales en general, y en el 2025 se han llevado a cabo 43 aperturas, 45 cierres y 14 reformas. Dentro de este contexto, destaca el nuevo modelo de tiendas que son más modernas, y que ya son 1.482 tiendas. Se conoce a estos nuevos locales como Tiendas 8, que además, como ha indicado Roig: «son más cómodas y rentables».

En resumen, según Roig se ha tratado de un año espectacular para Mercadona, «en calidad y servicio, hemos mejorado el poder adquisitivo y se ha mejorado la jornada de los trabajadores, con una semana más de vacaciones, mientras que el proveedor tiene más beneficios y a nivel de capital ha habido más ganancias y ha mejorado el aporte a la sociedad».

Mientras que en cuanto a los beneficios de 2026, ha indicado que esperamos que «los beneficios del 2026 sean parecidos a los del 2025 y queremos que los trabajadores estén bien y comprometidos con Mercadona y que la sociedad perciba que somos necesarios».

En 2026, «esperamos aumentar las ventas un 3,5% y que la plantilla crezca en 1.000 personas con respecto a 2025», ha defendido Roig.