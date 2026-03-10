Prohens arrancará este año la construcción de la mayor promoción de viviendas públicas de la historia

El Govern del PP de Marga Prohens impulsará este año la mayor promoción de viviendas públicas de la historia con la construcción simultánea de 1.000 pisos para residentes, cifra que representa un aumento de alrededor del 50% respecto al parque público de vivienda (2.509).

«Este año se van a iniciar las obras para hacer mucha vivienda pública en nuestras islas. La prioridad es generar viviendas públicas para los residentes», ha afirmado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante el pleno del Parlament.

De las más de 1.000 viviendas públicas en planificación, distribuidas en 48 promociones, «buena parte» se comenzará a construir este 2026. «También se entregarán nuevas viviendas públicas en municipios como Maria de la Salut y Calvià», ha añadido.

El Govern, ha insistido Mateo, lleva trabajando «desde el primer día» en su objetivo de construir más vivienda pública y, mediante la ley de obtención de suelo, «este año se podrá ver cómo muchas de las viviendas empiezan las obras gracias a la tramitación exprés».

Se trata de la mayor etapa de construcción simultánea de vivienda por parte del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), con una previsión de 613 viviendas públicas en Mallorca en 29 promociones; 248 en Menorca en once promociones; 292 en Ibiza en seis promociones y 60 viviendas en Formentera en una nueva promoción, la mayor hasta ahora en la isla. El presupuesto global de estas promociones asciende a 228 millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones Islas en transformación.

Esta nueva ley refuerza así el Plan de Choque iniciado por el Govern para facilitar más vivienda asequible a los residentes en las islas.

Además, por ley se incorpora el requisito de cinco años de residencia en Baleares para optar a una vivienda asequible —protegida y de precio limitado— y con preferencia para los residentes de cada municipio. Una medida que ya se está aplicando esta legislatura en promociones del IBAVI, con plazos superiores de años de residencia a propuesta de los ayuntamientos de diferentes municipios.

Las promociones públicas se benefician del nuevo procedimiento exprés para acelerar la tramitación, medida incorporada por el Govern en la nueva Ley 4/2025 de actuaciones urgentes de obtención de suelo mediante los proyectos residenciales estratégicos.

Con esta nueva figura, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada como otras infraestructuras clave en políticas sociales, tales como los centros educativos y sanitarios, y se permite acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública con una reducción de uno o dos años en la mayoría de los municipios y hasta tres en algunos casos.