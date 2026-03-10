La izquierda protesta contra la derogación de la Ley balear de Memoria insultando y al grito de «¡fascistas!»

Los partidos de la izquierda balear tenían el 10 de marzo de 2026 marcado en el calendario. Iba a ser y ha sido el día de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. PSOE y Més han querido protagonizar el relato convocando al exterior y al interior del Parlament a todo tipo de entidades memorialistas y organizaciones de izquierda.

En esta ocasión, tanto dentro del hemiciclo como en la sala habilitada para invitados como en la calle frente a la cámara autonómica, han pasado la jornada profiriendo todo tipo de insultos a los diputados de Vox y a los miembros del Govern balear del PP. «Vergüenza» y «fascistas» han sido las expresiones más repetidas.

En la sala dedicada con carácter extraordinario a los invitados, en la que podían seguir el pleno a través de una pantalla de televisión, los miembros de la seguridad del Parlament han tenido que intervenir en varias ocasiones para calmar los ánimos de los asistentes, ante la reiteración de insultos a las intervenciones de los diputados de Vox y el PP.

En la calle, unas 250 personas convocadas por la izquierda se han concentrado para protestar contra la derogación y, ahí también, para insultar a los diputados de la derecha del Parlament. Entre ellos, se ha podido ver al escritor Biel Mesquida, al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y a cargos socialistas del Consell de Mallorca y de ayuntamientos de la isla como el de Palma.

Por parte de los separatistas de Més se ha visto tras la pancarta al diputado de Sumar, Vicenç Vidal. La concejal podemita de la flotilla pro-Gaza, Lucía Muñoz, también se ha concentrado frente al Parlament.

En sus escaños, los diputados del PSOE y de Més per Mallorca y Més per Menorca han exhibido imágenes de personas asesinadas durante o tras la Guerra Civil española. Esta vez no ha habido performance de camisetas de Aurora Picornell.

Entre el público se ha podido ver al diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos.