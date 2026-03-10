Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años en Madrid

Raúl del Pozo, el periodista y columnista, ha muerto a los 89 años en Madrid, según ha confirmado el periódico El Mundo.

Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.

Inició su trayectoria en el Diario de Cuenca, y además fue director adjunto del diario El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, e inició en 1991 su colaboración con El Mundo, periódico que este martes le dedica un obituario escrito por Antonio Lucas, titulado: Muere Raúl del Pozo, el último bucardo del periodismo, después de mil vidas.

Trabajó también tanto en radio como en televisión junto a María Teresa Campos en Día a día y Cada día.

En 1991 se incorporó al periódico El Mundo para sustituir al fallecido Francisco Umbral en la columna El ruido de la calle. En 2005 logró el Premio González-Ruano de periodismo y, tres años más tarde, obtuvo el Premio Mariano de Cavia, entregado por el diario ABC.

Desde 2016 se concede el Premio Raúl del Pozo de columnismo, cuyo premio consiste en una cena con el jurado en el restaurante madrileño Casa Paco. El jurado lo integran el propio Raúl del Pozo junto con Arturo Pérez-Reverte, Antonio Lucas, Manuel Jabois, Carmen Rigalt, Ignacio Camacho, Edu Galán, David Gistau y Concha Barrigós. Además, cada año se suman algunos miembros invitados, como Soledad Gallego-Díaz o Marta Flich. Entre los premiados figuran Enric González (2016), Soledad Gallego Díaz (2017), Pedro García Cuartango (2018), Carlos Alsina (2019) y Esther Palomera (2020).

En 2020 se publicó también su biografía, escrita por los periodistas Jesús Úbeda y Julio Valdeón. La obra, titulada No le des más whisky a la perrita está narrada en forma novelada y cuenta con un prólogo de Carlos Alsina.