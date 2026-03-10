El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado sus reticencias a participar en el despliegue para proteger el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz que ha propuesto el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Así lo ha expresado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa. De este modo, la negativa del Ejecutivo a apoyar la ofensiva de la administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán.

Lo ha hecho después de que el Ejecutivo sí que enviase la mejor de sus fragatas, la Cristobal Colón, a Chipre. El Gobierno lo justificó en que era una «misión de protección, de defensa, de rescate». Algo que, sin embargo, todavía no tienen claro sobre la operación en Ormuz.

Concretamente, Albares ha asegurado que «no hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial de la idea que ayer planteó el presidente Macron». Sin embargo, por ahora descarta sumarse a ello hasta comprobar que esta sea una acción «de carácter defensivo». Fuentes del Ejecutivo aseguran que, cuando llegue el momento, «se estudiará».

«No vamos a participar en ningún tipo de acción que suponga un apoyo a la guerra en estos momentos que sigue en Irán y en Oriente Medio. El gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea, esos son los parámetros en los que estamos», ha indicado el titular de Exteriores.

Ormuz, un punto relevante

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. Por él transita una de las rutas marítimas más críticas para el transporte de energía. Está ubicado entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, por lo que es la salida principal para el petróleo y el gas natural exportados por los países del Golfo. La dificultad para transitarlo influye en los mercados internacionales de petróleo. Concretamente, tras el ataque de Israel y Estados Unidos del pasado 28 de febrero, el régimen de los ayatolás de Irán lo cerró por la fuerza para asfixiar la economía mundial.

Macron anunció este lunes que se estaba preparando para una gran operación internacional «sin precedentes», estrictamente defensiva, para garantizar la reapertura gradual del estrecho de Ormuz. En este operativo participará el buque insignia de la marina francesa, el portaaviones Charles de Gaulle.

El presidente francés anunció que enviará a la región «ocho fragatas», una movilización que calificó de «sin precedentes». Estas se sumarían a otras dos anunciadas la pasada semana.

«La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental hasta el mar Rojo y (…) frente a las costas de (el estrecho de ) Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones», este es, el Charles de Gaulle, dijo Macron desde Pafos (Chipre).

La comparecencia de este martes ha sido la primera rueda de prensa en la que ha estado presente la nueva ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, que sustituyó a la que hasta este mes de diciembre de 2025 era también portavoz del Ejecutivo y, ahora líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría.