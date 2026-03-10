Los ataques al busto de Clara Campoamor que Reyes Maroto denunció como vandalismo son excrementos de paloma

Los supuestos ataques al busto de Clara Campoamor, denunciados por la socialista Reyes Maroto como un acto de vandalismo el pasado 7 de marzo, han resultado ser excrementos de paloma, según confirmó el Ayuntamiento de Madrid este martes. La polémica surgió justo antes del 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando Maroto alertó sobre un posible ataque al monumento situado en la plaza de Guardia de Corps, encendiendo las alarmas sobre un supuesto atentado contra la memoria histórica de quien luchó por los derechos de las mujeres y la democracia.

Tras la inspección de los especialistas del servicio de conservación preventiva del Área de Cultura, Turismo y Deporte, el Consistorio ha concluido que las manchas oscuras no son pintura ni vandalismo, sino restos orgánicos de aves adheridos a la pátina del bronce, un fenómeno habitual en esculturas al aire libre. El Ayuntamiento de Madrid ya ha realizado una primera limpieza del busto y ha asegurado que continuará con su mantenimiento regular para preservar la escultura.

Este error subraya la importancia de verificar los hechos antes de lanzar acusaciones públicas, ya que la alarma generada por la denuncia de Maroto ha resultado infundada. Lo que parecía un acto de vandalismo se ha reducido a un problema común en monumentos expuestos: la inevitable presencia de palomas y sus consecuencias.

Así está el busto de Clara Campoamor, vandalizado con pintura. No es solo un ataque al patrimonio: es un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por nuestra democracia. Que ocurra a las puertas del #8M es un recordatorio de que nada de lo conseguido… pic.twitter.com/zTAJ8ZsKeB — Reyes Maroto (@MarotoReyes) March 7, 2026

La historia del busto

El busto de Clara Campoamor forma parte del patrimonio escultórico de Madrid y fue inaugurado el 8 de marzo de 2006, coincidiendo con la conmemoración del 75 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España. La ceremonia fue presidida por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón como homenaje a una de las figuras más relevantes en la defensa de los derechos de las mujeres.

La escultura se instaló en la plaza de Guardia de Corps como reconocimiento a la labor política y social de Clara Campoamor, cuyo trabajo parlamentario fue decisivo para que las mujeres pudieran votar por primera vez en España.