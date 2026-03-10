Lo que ha captado un satélite en Marruecos desde el espacio deja a los científicos sin habla porque hacía años que no se veía algo así

Desde el espacio lo que ha captado un satélite pone los pelos de punta, no se veía algo así en Marruecos desde hace años. El país vecino se ha convertido en un importante polo de atracción. En los últimos años ha avanzado mucho y lo ha hecho de tal forma que nos permite redescubrir un lugar en el mundo que recibe cada vez más turistas. Es un destino barato que está a merced de los aventureros que quieran empezar a ver este punto del mundo con otros ojos.

El espacio deja a los científicos en shock al descubrirnos un país totalmente nuevo. El cambio climático o este ciclo en el que nos vemos inmersos puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de estos elementos que llegan a darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Marruecos parece que acabará siendo la antesala de algo más, este satélite ha captado algo realmente sorprendente que puede mostrar una imagen diferente de la que vemos del país vecino.

Hacía años que no se veía algo así

Marruecos está mostrando señales de cambios, en especial si tenemos en cuenta la evolución de este país que está dejando una serie de novedades que, sin duda alguna, nadie hubiera imaginado hasta la fecha. Son días de visualizar unos detalles que pueden acabar siendo claves.

Tocará empezar a visualizar algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de descubrir qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, todo puede ser posible. Vivimos en un mundo que va cambiando y que nos va dando algunas señales que quizás sólo podemos interpretar desde las alturas.

Los expertos de la Agencia Espacial Europea nos han dado una imagen de Marruecos que contrasta con las que se tenía. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría inesperada. Hacía muchos años que no veíamos algo así.

Este satélite ha captura una imagen de marruecos increíble

La realidad siempre supera la ficción y después de unos años en los que la sequía se había convertido en un problema, hemos descubierto una novedad destacada que puede darnos algunos elementos que hay que conocer antes que nada de forma excepcional.

Tal y como nos explican los expertos del programa Copernicus: «A mediados de febrero de 2025, el noreste de Marruecos se vio afectado por una sequía severa, con una escasa vegetación visible en todo el paisaje. Un año después, la misma región parece notablemente diferente en las imágenes satelitales. Después de dos meses de intensas lluvias, el terreno previamente seco se ha transformado en una extensión de vegetación verde. Estas imágenes de Copernicus Sentinel-3 ilustran este contraste. La imagen de la izquierda, adquirida el 20 de febrero de 2025, muestra condiciones de sequía generalizadas. Por el contrario, la imagen de la derecha, adquirida el 20 de febrero de 2026, revela una extensa vegetación, visible en tonos de verde, después de las lluvias invernales. A partir del 20 de febrero de 2026, los recursos hídricos disponibles alcanzaron los 11.800 millones de metros cúbicos, lo que representa un aumento de aproximadamente el 155 % en comparación con el mismo período de 2025. El almacenamiento de embalses en Marruecos alcanzó el 70,7% de la capacidad total de la presa. Los datos satelitales de Copernicus proporcionan información coherente para controlar la recuperación de la vegetación y los niveles de los embalses, apoyando los esfuerzos nacionales de gestión del agua y monitoreo de la sequía».

No es la única imagen que han captado estos expertos sobre Marruecos: «Un enorme pluma de polvo del Sahara se está moviendo por el suroeste de Europa a principios de marzo de 2026, afectando la calidad del aire en varios países. Este brote ha causado una grave degradación de la calidad del aire en la zona, con concentraciones de partículas (PM10) que superan las normas de la UE. Los Servicios Meteorológicos Nacionales han emitido advertencias de salud, recomendando a los grupos vulnerables que limiten la exposición al aire libre. Esta visualización, basada en los datos del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS) adquiridos el 5 de marzo de 2026 a las 12:00 UTC, muestra un gran penaco de polvo que se extiende desde la costa del norte de África a través de Europa, llegando a Portugal, España, Italia y Francia, y se extiende hasta el Reino Unido. CAMS proporciona monitoreo y pronósticos casi en tiempo real de la composición atmosférica global, incluida información sobre columnas de polvo y su dispersión. Estos datos apoyan la evaluación de los contaminantes atmosféricos y los aerosoles y ayudan a rastrear su transporte en la atmósfera. Las previsiones actuales indican que la pluma visualizada en la imagen continuará moviéndose hacia Escandinavia en los próximos días».