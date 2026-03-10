Lamine Yamal recuerda la eliminación contra el Inter antes de encarar los octavos: «El momento ha llegado»

Lamine Yamal se ha acostumbrado a usar las redes sociales como foco de motivación cada vez que juega un partido grande. Aunque en muchas ocasiones ha sido usado en su contra, la estrella del FC Barcelona lo ha vuelto a hacer a horas de jugar la ida de los octavos de final de la Champions ante el Newcastle. Sin embargo, en esta ocasión lo ha hecho usando uno de los recuerdos más malos que ha tenido en su carrera deportiva.

Hasta ahora su tónica había sido usar imágenes provocativas como celebraciones en el Santiago Bernabéu o en el Metropolitano ante Real Madrid o Atlético. Esta vez, de motivación ha utilizado una imagen de él hundido cuando cayó en semifinales ante el Inter en la pasada edición. El Barça se quedó a las puertas de la final en la prórroga y Lamine fue uno de los más afectados después del fracaso culé. «El momento ha llegado», escribió en su perfil de Instagram.

Lamine Yamal está en un buen momento de la temporada. Máximo goleador del equipo con 19 goles y 14 asistencias, lo que le convierte en el futbolista más en forma del conjunto de Hansi Flick. Sin embargo, el delantero cuenta con el hándicap de no haber ganado nunca en Inglaterra. En la liguilla de este curso perdió en Stamford Bridge ante el Chelsea (3-0) y ante las urracas no jugó al estar lesionado de su pubalgia. Sin margen de error, en el Barcelona volverán a depositar gran parte de sus esperanzas en la Champions en Lamine.

También sabe que, en caso de ver la tarjeta amarilla, se perdería el partido de vuelta en el Camp Nou, al igual que otros como Casadó, Fermín y Gerard Martín. Al frente, un rival correoso acostumbrado a un ritmo mucho más alto que el que se juega normalmente en la Liga. El Barcelona buscará irse con un marcador favorable para encarrilar el pase a cuartos. Lamine, de nuevo, se la juega usando las redes para motivarse antes de otro partido crucial de la temporada.