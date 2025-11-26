Lamine Yamal y su ‘infalible’ gafe cuando dice que va a ganar

Lamine Yamal no demuestra cuando presume en redes sociales. Contra el Chelsea volvió a hacerlo antes de desaparecer en Stamford Bridge. Un discurso que volvió a volverse en una contra y que ha empezado a ser repetitivo cada vez que busca los focos. Es por ello que empieza a resonar que su metodología de motivación empieza a ser gafe de cara a las aspiraciones del FC Barcelona esta temporada.

Hasta hace pocos meses le salía todo de cara y se permitía el lujo de retar a la prensa ante las críticas de que tenía la moral demasiado por las nubes: «Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí», explicó en un partido previo de Champions el pasado curso. A raíz de ello, llegaron esos malos resultados que tanto daño le han hecho a su imagen, y no en partidos cualquiera.

Desde que cayó ante el Inter de Milan en aquellas semifinales, Lamine se volvió más sensible a las caídas. La primera que incendió fue la final de la Nations League contra Portugal, donde retó a Cristiano Ronaldo delante de los periodistas: «Es una leyenda, pero yo haré mi trabajo». Un día más tarde, España cayó en la tanda de penaltis sin que Lamine apenas participase y dejando un feo gesto mientras el astro luso levantaba el trofeo.

El siguiente iba a ser el Clásico, donde dejó varias perlas antes de ir al Santiago Bernabéu. También llegó con altas expectativas después de haber hecho pleno la pasada temporada. En la previa acusó al Real Madrid de no parar de quejarse de los árbitros y publicó un día antes una foto suya celebrando un gol en el estadio merengue. «La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio», explicó. Lamine volvió a caer derrotado y terminó amenazando a los jugadores del Real Madrid tras terminar el partido, mostrando gestos despectivos hacia la grada y compañeros de selección como Carvajal.

El último fue antes del partido en Londres. Después de una temporada intermitente por su pubalgia, el foco estaba en la doble vara de medir su lesión. Mientras se borraba de los partidos con España, con Hansi Flick lo jugaba todo. Por eso el mensaje fue claro antes del Chelsea: «Me siento como antes otra vez. Renovado. Con energías renovadas. Con un nuevo enfoque. Sin nada que me impida ser yo mismo», reflejó. 3-0 y sustituido en el minuto 80. Tres discursos, tres derrotas.