Ni Cataluña ni Galicia: los dos destinos de España que recomienda Forbes para viajar en 2026

Este año, viajar será, según Forbes Travel, «una invitación a redescubrir el mundo con una mirada más curiosa, consciente y ambiciosa». La prestigiosa publicación ha elaborado su nueva lista de 26 destinos imprescindibles para este 2026, entre los que se incluyen dos de España. Desde metrópolis futuristas como Tokio, Dubái o Chengdú hasta lugares cargados de historia como Egipto, Transilvania o Armenia, el listado recorre los cinco continentes.

La propuesta incluye destinos consolidados, como Austria, Miami o Canad, junto a otros que se han puesto de moda entre los viajeros, como Arabia Saudí, Uganda o Batumi. También hay espacio para la naturaleza en estado puro, con lugares como Costa Rica, Nueva Zelanda, Chile o Indonesia, y para grandes acontecimientos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina o el Mundial de Fútbol en Norteamérica.

Los mejores destinos de España para viajar en 2026 según Forbes

En 2026, Andalucía se consolida como un destino contemporáneo y diverso, capaz de combinar propuestas culturales innovadoras con su amplio patrimonio histórico. Sevilla refuerza su apuesta por el arte contemporáneo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad, une la Mezquita-Catedral con rutas de street art y gastronomía creativa; y Granada suma festivales culturales como el CoolturalFest 2026 a los atardeceres de la Alhambra y los miradores del Albaicín, entre los más fotografiados del mundo.

Málaga continúa transformando su modelo turístico con museos como el Centre Pompidou y una intensa vida urbana ligada a la gastronomía. Cádiz destaca por eventos musicales en espacios históricos, Huelva por Doñana y el ecoturismo, Jaén por sus castillos y las ciudades Patrimonio de Úbeda y Baeza, y Almería por el Parque Natural de Cabo de Gata y las experiencias sostenibles.

Madrid, por su parte, se reafirma como destino urbano de referencia internacional, con una oferta cultural, gastronómica y patrimonial que se extiende también a enclaves UNESCO como Aranjuez, El Escorial y el Hayedo de Montejo.

Andalucía

¡Viajericos! Hoy os quiero compartir una escapada que nos encantó tanto que… ¡la hemos repetido dos veces! Con eso ya os podéis imaginar lo mucho que nos gustó. 😍 En un finde os da tiempo de hacer todo esto: ✨ 1. Callejead por el precioso pueblo de Castril y perdeos por sus callecitas. Estáis en la provincia de Granada, así que ya sabéis… pedid una cañita ¡y os pondrán tapa! Qué maravilla. 😉 ✨ 2. Haced la ruta de la Cerrada del Río Castril. El verano pasado costaba unos 2,5€ el acceso. Sale desde el mismo pueblo y podéis hacerla circular (unos 5 km), aunque nosotros nos dimos la vuelta al terminar el tramo junto al río, que es la parte más bonita. Será un paseo de unos 1,5 km ida. ¡Preciosa y súper recomendable! ✨ 3. Al día siguiente, acercaos a la Cueva del Agua en Tíscar, y ya que estáis, visitad también el monasterio y el castillo. Desde Castril hay como una horita en coche… ¡pero os prometo que merece la pena! 😍 ✨ 4. Si os quedan ganas, acercaos hasta el Embalse del Negratín. Todo su entorno es una pasada, ¡qué rincones más bonitos! 😍 Para alojaros tenéis un montón de opciones: podéis quedaros en el mismo pueblo de Castril o en algún alojamiento bonito que os pille a medio camino entre un sitio y otro para no tener que conducir mucho. ¡Ya me contaréis si os animáis a descubrir esta maravilla escondida en Granada!

Forbes sitúa a Andalucía como uno de los destinos de España más atractivos de 2026.

En Sevilla, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se consolida como uno de los grandes polos culturales del sur de Europa. Por su parte, Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad, sorprende con rutas de street art, propuestas gastronómicas de autor y una reinterpretación moderna de su legado histórico. En Granada, el magnetismo de la Alhambra se complementa con una apuesta clara por la cultura contemporánea.

Forbes también subraya el papel de Málaga como uno de los destinos urbanos más dinámicos del Mediterráneo. Mientras, Cádiz destaca por su capacidad para unir historia y música. La selección también pone el foco en Huelva, con el Parque Nacional de Doñana y sus proyectos de ecoturismo; Jaén, la provincia europea con mayor concentración de castillos y epicentro del turismo del aceite de oliva; y Almería, donde el Parque Natural de Cabo de Gata y la apuesta por el turismo sostenible y los deportes náuticos refuerzan su atractivo internacional.

Madrid

Madrid simboliza el auge de las grandes ciudades europeas. La capital española vive uno de sus mejores momentos y se ha consolidado como una de las ciudades de moda del mundo. Asimismo, la revista destaca el carácter vivo de la ciudad. Los barrios madrileños, desde Malasaña hasta Lavapiés o Chamberí, se han convertido en auténticos centros de creatividad, gastronomía y vida nocturna.

«Pero Madrid no se acaba en la ciudad: la Comunidad espera con tesoros como los Lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (el Paisaje cultural de Aranjuez, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y el Hayedo de Montejo) o sus pueblos tradicionales».